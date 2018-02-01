NBA oyuncusu Rasual Butler ve eşi Leah LaBelle Vladowski trafik kazasında öldü

Erdinç Şahin

kentinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.38 yaşındaki Butler’la birlikte 31 yaşındaki eşi Leah LaBelle Vladowski de kazada yaşamını yitirdi. R&B müzik şarkıcısıVladowski, 2004 American İdol yarışmasıyla tanınmıştı.2.01 boyundaki kısa forvet’de 13 sezonda 8 takımda forma giydi ve 7.5 sayı 2.4 ribaunt ortalamaları tutturdu. 2002 draftının ikinci turunda Miami Heat tarafından seçilerek lige giren Butler son olarak 2015/16’da San Antonio Spurs kadrosunda yer almıştı. Butler, özellikle yüksek dış şut isabet oranıyla tanınıyordu.Butler’ın ölümünün ardından taziye mesajı paylaşan isimlerden eski takım arkadaşı, “O harika bir insandı, ihtiyacı olan herkesin yanındaydı” dedi.Miami Heat Başkanıise “Butler bizim için oynamış en iyi insanlardan biriydi. Harika bir oyuncu, takım arkadaşı, çok daha iyi bir insandı” ifadelerini kullandı.