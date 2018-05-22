NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yılın en iyi çaylak 5'leri, 100 medya mensubunun katıldığı oylamayla belirlendi.

Utah Jazz'dan Donovan Mitchell ve Philadelphia 76ers'tan Ben Simmons, oylamada tüm medya mensuplarının en iyi 5 tercihlerinde yer alan isimler oldu.

Eski Fenerbahçeli basketbolcu Bogdan Bogdanovic de yılın en iyi ikinci çaylak 5'inde yer aldı.

Yılın en iyi çaylak 5'lerine giren basketbolcular şöyle:

En iyi 5

Donovan Mitchell (Utah Jazz)

Ben Simmons (Philadelphia 76ers)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers)

Lauri Markkanen (Chicago Bulls)

En iyi ikinci 5

Lonzo Ball (Los Angeles Lakers)

Bogdan Bogdanovic (Sacramento Kings)

John Collinas (Atlanta Hawks)

Josh Jackson (Phoenix Suns)

Dennis Smith Jr (Dallas Mavericks)