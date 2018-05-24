NBA’de yılın en iyi savunma 5’leri açıklandı Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) açıklanan yılın en iyi savunma 5'inde Oladipo, Holiday, Covington, Davis, Gobert; en iyi ikinci 5’te Murray, Butler, Horford, Green ve Embiid yer aldı.