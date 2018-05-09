Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

NBC, yeni sezon için The Enemy Within ve The Village dizilerine onay verdi!

Sezon sonuna yaklaştığımız şu günlerde kanallar hem mevcuttaki dizilerin akıbetine karar verirken ayrıca yeni sezonda yayınlayacağı diziler için de karar veriyorlar

NBC, yeni sezon için The Enemy Within ve The Village dizilerine onay verdi!
NBC geçtiğimiz aylarda pilot bölüm siparişi verdiği The Enemy Within ve The Village için 13 bölümlük ilk sezon onayı verdi.

Başrollerinde Dexter ve Limitless’ten tanıdığımız Jennifer Carpenter ve Morris Chestnut‘u barındıran The Enemy Within, bir dönemin başarılı ajanı Erica Shepherd’in ABD’ye ihanet etmesini konu alıyor.

Başrollerinde Dominic Chianase ve Moran Atias‘ı barındıran The Village ise sıcak bir arkadaşlık ve ilişki draması olarak tanımlanıyor ve bir apartmanda yaşayan insanların hayatlarını ve ilişkilerini konu alıyor.



 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Jet Sosyete dizisine Balçiçek İlter konuk oluyor

Jet Sosyete dizisine Balçiçek İlter konuk oluyor

Türkler günde 2 saat 17 dakikayı televizyon karşısında geçiriyor

Türkler günde 2 saat 17 dakikayı televizyon karşısında geçiriyor
Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Gazi'nin yaşlılık fotoğrafı olay oldu

Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Gazi'nin yaşlılık fotoğrafı olay oldu
Paulo Coelho uyarlaması geliyor

Paulo Coelho uyarlaması geliyor
What We Do In The Shadows dizi oluyor

What We Do In The Shadows dizi oluyor
Unbreakable Kimmy Schimidt final yapıyor!

Unbreakable Kimmy Schimidt final yapıyor!
Ela Rümeyse Cebeci'nin zor anları

Ela Rümeyse Cebeci'nin zor anları
3 yıldır kayıp oğullarını böyle buldular

3 yıldır kayıp oğullarını böyle buldular
13 Reasons Why’ın ikinci sezonun başlama tarihi açıklandı

13 Reasons Why’ın ikinci sezonun başlama tarihi açıklandı
Gino Vento, Mayans MC’nin Kadrosuna Katıldı

Gino Vento, Mayans MC’nin Kadrosuna Katıldı
CBS’in yeni dizisi Strange Angel’ın fragmanı yayınlandı

CBS’in yeni dizisi Strange Angel’ın fragmanı yayınlandı