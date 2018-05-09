NBC, yeni sezon için The Enemy Within ve The Village dizilerine onay verdi!

Elif Bayram

NBC geçtiğimiz aylarda pilot bölüm siparişi verdiğiiçin 13 bölümlük ilk sezon onayı verdi.Başrollerindetanıdığımız Jennifer Carpenter ve Morris Chestnut‘u barındıran The Enemy Within, bir dönemin başarılı ajanı Erica Shepherd’in ABD’ye ihanet etmesini konu alıyor.Başrollerindebarındıran The Village ise sıcak bir arkadaşlık ve ilişki draması olarak tanımlanıyor ve bir apartmanda yaşayan insanların hayatlarını ve ilişkilerini konu alıyor.