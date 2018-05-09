NBC, yeni sezon için The Enemy Within ve The Village dizilerine onay verdi!

NBC geçtiğimiz aylarda pilot bölüm siparişi verdiği The Enemy Within ve The Village
için 13 bölümlük ilk sezon onayı verdi.
Başrollerinde Dexter ve Limitless’ten
tanıdığımız Jennifer Carpenter ve Morris Chestnut‘u barındıran The Enemy Within, bir dönemin başarılı ajanı Erica Shepherd’in ABD’ye ihanet etmesini konu alıyor.
Başrollerinde Dominic Chianase ve Moran Atias‘ı
barındıran The Village ise sıcak bir arkadaşlık ve ilişki draması olarak tanımlanıyor ve bir apartmanda yaşayan insanların hayatlarını ve ilişkilerini konu alıyor.
Elif Bayram