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Ndiaye'den Galatasaray taraftarına veda


Galatasaray'dan 16 milyon euro karşılığında Stoke City'ye transfer olan Badou Ndiaye, Instagram hesabından Sarı-Kırmızılı taraftarlara veda mesajı yayınladı.

01 Şubat 2018, Perşembe 15:33
Ndiaye'den Galatasaray taraftarına veda
Galatasaray'daki macerası yalnızca 6 ay süren Badou Ndiaye, kariyerine Stoke City'de devam edecek. 7,5 milyon euroya geldiği Sarı-Kırmızılı ekipten, 16 milyon euro karşılığında ayrılan Senegalli futbolcu, Instagram hesabından taraftarlara veda mesajı yayınladı.

Badou Ndiaye'nin taraftara mesajı şu şekilde:

Öncelikle Galatasaray'da geçirdiğim 6 aylık süre içinde beni seven ve destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Burada geçirdiğim zaman kısa olmasına rağmen, her dakikasından keyif aldığım, Türkiye'nin bana göre en iyi takımı olan Galatasaray'ı desteklemeye devam edeceğim. Kulüpte benim için en önemli unsur taraftar oldu. Bana gösterdikleri sevgi hiçbir zaman hayal edemeyeceğim ve başka bir yerde asla bulamayacağım büyüklükteydi. Taraftarı çok seviyorum, çok saygı duyuyorum ve onları hiçbir zaman unutmayacağımı söylemek istiyorum. Bir şeye açıklık getirmek istiyorum. Premier Lig'de oynamak futbola başladığım günden beri hayalini kurduğum bir şeydi. Ancak bu transferde kararı veren taraf kulüp oldu. Herkese yeniden bana verilen destekten ötürü teşekkür ediyorum. Yaşattığınız anılar için teşekkür ediyorum. Cim Bom'u şampiyonluk yolunda izlemeye ve desteklemeye devam edeceğim.



 


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