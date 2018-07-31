Ndiaye için flaş açıklama!
Stoke City menajeri Rowett, Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Ndiaye için “Ndiaye’yi göndermek zorunda değiliz. Ona ihtiyacımı var” dedi.
Transferde Galatasaray'ın gözdelerinden biri olan Badou Ndiaye konusunda İngiltere'den flaş bir açıklama geldi... Stoke City menajeri Rowett, Senegalli yıldıza ihtiyaçları olduğunu söyledi.
MALİ SORUN YOK
Rowett, "Ndiaye kaliteli bir oyuncu. İhtiyacımız olan atletiklik ve yetenek onda mevcut. Onu isteyen takımlar var fakat bizim mali olarak problemimiz yok onu satmak zorunda değiliz" dedi
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