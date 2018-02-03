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Ndiaye ilk maçına çıktı

Galatasaray'dan Stoke City'ye transfer olan Badou Ndiaye yeni takımında hızlı bir başlangıç yaptı

Ndiaye ilk maçına çıktı
Galatasaray'dan rekor bonservis ücretiyle ayrılan ve Stoke City'ye imza atan Badou Ndiaye, yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Stoke City'nin Premier Lig'de Bournemouth'a konuk olduğu müsabakaya ilk 11'de başlayan Ndiaye, 5. dakikada atılan golün hazırlayıcısı oldu.


MAÇTA GERGİNLİK


Senegalli oyuncu, ilk yarıda ayrıca Bournemouthlyu oyuncularla da tartışma yaşadı. Badou, bir pozisyon sonrasında Paul Tierney ve Lewis Cook'la kısa süreli bir tartışma yaşadı.



Stoke City, deplasmanda Shaqiri'nin attığı golle 5. dakikada 1-0'lık üstünlük yakaladı. Shaqiri'nin attığı gole ortayı yapan Ndiaye, ilk maçının 5. dakikasında asiste imza attı.


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