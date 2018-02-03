Ndiaye ilk maçına çıktı



MAÇTA GERGİNLİK

Haber Merkezi

Galatasaray'dan rekor bonservis ücretiyle ayrılan ve Stoke City'ye imza atan Badou Ndiaye, yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Stoke City'nin Premier Lig'de Bournemouth'a konuk olduğu müsabakaya ilk 11'de başlayan Ndiaye, 5. dakikada atılan golün hazırlayıcısı oldu.Senegalli oyuncu, ilk yarıda ayrıca Bournemouthlyu oyuncularla da tartışma yaşadı. Badou, bir pozisyon sonrasında Paul Tierney ve Lewis Cook'la kısa süreli bir tartışma yaşadı.Stoke City, deplasmanda Shaqiri'nin attığı golle 5. dakikada 1-0'lık üstünlük yakaladı. Shaqiri'nin attığı gole ortayı yapan Ndiaye, ilk maçının 5. dakikasında asiste imza attı.