Ndiaye’nin peşinatı, geldiği gibi gitti

16 MİLYON EURO VE SATIŞTAN YÜZDE 15

Erdinç Şahin

ilearasındaki pazarlığın uzun sürmesinin nedeni ortaya çıktı. Başkan Mustafa Cengiz 16 milyon Euro'luk teklife 'evet' dese de nakit ihtiyacı yüzünden peşinatı yüksek tuttu.10 milyon Euro'yu nakit isteyen, uzun görüşmeler sonucunda 9 milyon Euro peşin parayı kabul etti. Satışı açıklanır açıklanmaz İngiliz ekibi 9 milyon Euro'luk ilk transfer taksidini Galatasaray'a gönderdi. Yönetim de parayı Ekim'den beri maaş alamayan futbolculara verdi. Oyuncular UEFA'ya gönderilecek borçsuzluk kağıdına imza attılar ve FFP tehlikesi bitti.Stoke'un uzun uğraşlarla çalışma iznini çıkardığı Ndiaye, dün gece yeni formasını giydi. Galatasaray, 16 milyon Euro'nun yanı sıra Senegalli'nin sonraki transferinden yüzde 15 satış payı alacağını duyurdu.(Sabah)