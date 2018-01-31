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Ndiaye Stoke City'de!

Galatasaray forması giyen Badou Ndiaye, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Stoke City’de kariyerine devam edecek. Galatasaray, Badou Ndiaye transferi için Stoke City ile resmen anlaştı

01 Şubat 2018, Perşembe 00:02
Ndiaye Stoke City'de!
Stoke City'e sattığını KAP'a açıkladı! Galatasaray, Badou Ndiaye'nin 16 milyon euro karşılığında İngiltere Premier Lig takımlarından Stoke City'e transfer olduğunu resmen açıkladı.

Senegalli orta sahanın sonraki satıştan edilen karın %15'i de Galatasaray'a verilecek. Stoke City, 27 yaşındaki futbolcu ile 4.5 senelik sözleşme imzaladı.


TARİHİ TRANSFER


Ndiaye'nin 16 milyon euro'ya satılması, Galatasaray'ın tarihindeki elde ettiği en yüksek bonservis bedeli olarak tarihe geçti.

Galatasaray, transferin açıklanmasının ardından Badou Ndiaye için teşekkür mesajı paylaştı.

KAP'A BİLDİRİLDİ




Stoke City'ye transferi an meselesi olan Ndiaye, uçağa binerken böyle poz vermişti.


 


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