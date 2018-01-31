Ndiaye Stoke City'de!

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Stoke City'e sattığını KAP'a açıkladı! Galatasaray, Badou Ndiaye'nin 16 milyon euro karşılığında İngiltere Premier Lig takımlarından Stoke City'e transfer olduğunu resmen açıkladı.Senegalli orta sahanın sonraki satıştan edilen karın15i de Galatasaray'a verilecek. Stoke City, 27 yaşındaki futbolcu ile 4.5 senelik sözleşme imzaladı.Ndiaye'nin 16 milyon euro'ya satılması, Galatasaray'ın tarihindeki elde ettiği en yüksek bonservis bedeli olarak tarihe geçti.Galatasaray, transferin açıklanmasının ardından Badou Ndiaye için teşekkür mesajı paylaştı.Stoke City'ye transferi an meselesi olan Ndiaye, uçağa binerken böyle poz vermişti.