Ndiaye Stoke City kulüp binasında!

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Stoke City'nin, Badou Ndiaye için 15+1 milyon euro teklif ettiği ve Ndiaye'nin de alacaklarından vazgeçmesiyle Galatasaray'ın bu teklifi kabul ettiği belirtildi.Stoke City'ye transferi an meselesi olan Ndiaye, uçağa binerken böyle poz vermişti., Osmanlıspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda;'Ben de onunla evinde çocuğuyla daha rahat bir ortamda olmasını ve gerilimden uzakta olmasını söyledim. 31 Ocak'a kadar süre var eğer bir şey olacaksa' demişti.