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Ndiaye Stoke City kulüp binasında!

Galatasaray forması giyen Badou Ndiaye, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Stoke City'le anlaştı. Ndiaye Stoke City kulüp binasına girerken görüntülendi

30 Ocak 2018, Salı 20:48
Ndiaye Stoke City kulüp binasında!
Stoke City'nin, Badou Ndiaye için 15+1 milyon euro teklif ettiği ve Ndiaye'nin de alacaklarından vazgeçmesiyle Galatasaray'ın bu teklifi kabul ettiği belirtildi. 

Stoke City'ye transferi an meselesi olan Ndiaye, uçağa binerken böyle poz vermişti.



Ndiaye, Stoke City kulüp binasına girerken görüntülendi. İşte o anlar:




Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, Osmanlıspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda;

'Ben de onunla evinde çocuğuyla daha rahat bir ortamda olmasını ve gerilimden uzakta olmasını söyledim. 31 Ocak'a kadar süre var eğer bir şey olacaksa' demişti.


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