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NDS Edebiyat Ödülü Didierlaurent'a verildi

Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi ile Notre-Dame de Sion'lular Derneği tarafından düzenlenen ve bu yıl 10. yılını dolduran NDS Edebiyat Ödülü'nü, Jean-Paul Didierlaurent, 6.27 Treni adlı romanıyla kazandı. Kitabın çevirmeni Aysel Bora da Çeviri Ödülü’nün sahibi oldu

NDS Edebiyat Ödülü Didierlaurent'a verildi
Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Charles Fries’in ev sahipliğinde gerçekleşecek olan ödül töreni 9 Mayıs Çarşamba günü Fransız Sarayı’nda yapılacak. 
 
Edebiyat alanındaki ilk başarılarını, yazdığı öykülerle, kazandığı prestijli ödüllerle yaşayan Fransız yazar Didierlaurent’ın bu ilk romanı 2017 yılının Ağustos ayında ülkemizde okuyucuyla buluştu. Yayımlandığı yıl bir edebiyat fenomeni olarak kabul edilen roman, kısa sürede yirmi dokuz dile çevrildi. 


JEAN-PAUL DIDERLAURENT KİMDİR?

 
Jean-Paul Didierlaurent 1962 doğumlu Fransız yazar, Nancy’de tamamladığı reklamcılık eğitiminin ardından Paris’te çalışmaya başladı. Kısa bir süre sonra doğduğu kent Voges’a döndü ve uzun yıllar bir telekomünikasyon şirketinin müşteri hizmetleri bölümünde çalıştı. Yazdığı öyküleri, 1997 yılında keşfettiği öykü yarışmalarına göndermeye başladı. 2010’da “Brume” (Pus) adlı öyküsüyle Uluslararası Ernest Hemingway Ödülü’nü aldı. Aynı ödüle 2012’de, bu kez, “Mosquito”(Sivrisinek) isimli öyküsüyle layık görülen yazar, on beş yıl boyunca başka birçok ödülle taçlandırdığı öykü yazarlığına devam etti. 2014 yılında bir ay inzivaya çekilerek kaleme aldığı 6.27 Treni Fransa’da yılın edebiyat olayı olarak kabul edilmesinin ardından Michel Tournier Ödülü’nün de aralarında bulunduğu çok sayıda ödül aldı. Dünyada da büyük heyecan yaratan roman, kısa sürede yirmi dokuz dile çevrildi.  


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