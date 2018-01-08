Ne Messi ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu: Faiq Bolkiah

BRUNEİ SULTANININ YEĞENİ

Erdinç Şahin

“Dünyanın en zengin futbolcusu kimdir?” sorusuna hemen herkesya daarasında gidip gelen cevaplar verir.Ancakgenç takımında oynayanismi kimsenin aklına gelmez.genç futbolcu, yeşil sahalardan henüz iki dünya yıldızı kadar para kazanmasa da, aile serveti ile dünyadaki en zengin futbolcu unvanını elinde bulunduruyor.’ın yeğeni olanülkesindeki serveti göz kamaştırıyor.doğumlu olanhenüz 19 yaşında olmasına rağmen yaklaşık 20 milyar dolarlık bir servetin sahibi…Faiq Bolkiah’in zenginliğini daha iyi anlamak için babası Jefri Bolkiah’ın bazı harcamalarına bakmak yeterli… Meselaölmeden önce 50. yaş günü eğlencesi için ABD’ye uçan17 milyon dolar ödeyerek pop müziğin süper starını ailesi için özel konser vermeye ikna eder. Faiq Bolkiah’ın babasının aylık harcamaları ise dudak uçuklatan cinsten…Her ay arabalar, saatler ve altın kalemler için 48 milyon dolar harcayan Jefri Bolkiah’ın 2300 lüks arabası var.Daha önce Arsenal ve Chelsea’de de şansını deneyen ancak resmi sözleşme imzalama şansı bulamayan Faiq Bolkiah, şimdi Leicester City’nin genç takım kadrosunda yer alıyor. Henüz resmi bir maçta forma giymemiş olan 19 yaşındaki futbolcu, buna rağmen dünyanın en zengin futbolcusu olarak biliniyor.