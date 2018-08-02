Ne zaman öleceğimizi robotlar söyleyecek

ABD’deki 2 hastane, yapay zekanın tıp alanındaki kullanımına ilişkin bir deneme yaptı. Hastanelerin veri tabanındaki bilgiler, kendi kendine öğrenme yetisi olan bir yapay zeka modeline yüklendi. Yapay zeka özel algoritmalar ile

hastaların; hastaneye yattığı tarih, daha önce geçirdiği hastalıklar, tıbbi test sonuçları gibi bilgileri ele alarak birer analiz çıkardı.

YAPAY ZEKA HER BİLGİYİ TOPLADI

Reçetelerin bir köşesine elle yazılan notları dahi okuyup hesaplamalarda bulunan yapay zeka, hastaların kaç günde taburcu olacak duruma geleceği, hangi hastanın ne zaman acil müdahaleye ihtiyaç duyacağı gibi öngörülerde bulundu.

Yapay zekanın tahminleri yüksek kesinlikle doğru çıktı. En şaşırtıcı sonuç ise yapay zekanın, hastaların ne zaman öleceğini doğru tahmin etmesi oldu.