Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı! Nebahat Çehre kimdir?

Bülent Ersoy'a zatürre teşhisi konuldu (5 gündür hastanede)



NEBAHAT ÇEHRE KİMDİR?



NEBAHAT ÇEHRE YILMAZ GÜNEY'LE EVLİYKEN EKRANLARA ÇIKMADI

Nebahat Çehre dizi teklifini kabul etti

Canan Karatay, Nebahat Çehre caps'leri hakkında konuştu

Nebahat Çehre’den para itirafı

Çiğdem Saltık

Magazin dünyası geride bıraktığımız günnedeniyle hastaneye yatan ve beş gün boyunca burada tedavi görenu konuşmuştu.Geçen gün taburcu olanun haberi henüz güncelliğini korurken, bu defakötü bir haber geldi.Soğuk algınlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Samsun'da dört çocuklu bir ailenin kızı olarak 1944 yılındadünyaya geldi. Ailenin tek kızı olan Nebahat Çehre anne tarafından Laz, baba tarafından ise Gürcü kökenli.Beş yaşındayken ailesi İstanbul'a göç eden15 yaşındaykenseçildi, fotomodellik ve mankenlik yaparken gelen teklifler üzerine 1961'de Yaban Gülüm filmi ile ilk sinema deneyimini yaşadı.1964 yılındatanışarak Kamalı Zeybek filmde rol aldı. Nebahat Çehre, 30 Ocak 1967 tarihinde Yılmaz Güney'le evlendi, kendi deyimiyle "Ülke meselelerinden yaşama bakışına kadar her türlü konuda bakış açısı kazanmasında Yılmaz Güney’in katkısı oldu. O zamanlar ayakları yere basmayan genç kız, yani ben işin ciddiyetini Yılmaz’dan öğrendim" diyerek Yılmaz Güney'in deneyimlerinden çok şey öğrendiğini belirtti.Bir süre sinemadan uzak kalanYılmaz Güney'den boşanınca tekrar kamera önüne çıktı. Nebahat Çehre'ninadını taşıyan bir de şarkısı bulunmaktadır. Bestesi Sezen Aksu'ya ait olan şarkı için Nebahat Çehre, "1980'de sevgili Sezen Aksu'nun bir şarkısını yorumladım. Yaptığım albüm ve söylediğim şarkı listelerde birinci sıraya yerleşti." demişti.