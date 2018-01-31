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Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı! Nebahat Çehre kimdir?

Usta oyuncu Nebahat Çehre, soğuk algınlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Nebahat Çehre hastaneye kaldırılınca sevenleri Nebahat Çehre'nin hayatını ve Yılmaz Güney'le olan evliliğini araştırmaya başladılar. İşte Nebahat Çehre'nin hayatıyla ilgili detaylar...

31 Ocak 2018, Çarşamba 17:09
Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı! Nebahat Çehre kimdir?
Magazin dünyası geride bıraktığımız gün zatürre teşhisi nedeniyle hastaneye yatan ve beş gün boyunca burada tedavi gören Bülent Ersoy'u konuşmuştu.

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Geçen gün taburcu olan Bülent Ersoy'un haberi henüz güncelliğini korurken, bu defa Nebahat Çehre'den kötü bir haber geldi.

Soğuk algınlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan Nebahat Çehre'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


NEBAHAT ÇEHRE KİMDİR?


Nebahat Çehre, Samsun'da dört çocuklu bir ailenin kızı olarak 1944 yılındadünyaya geldi. Ailenin tek kızı olan Nebahat Çehre anne tarafından Laz, baba tarafından ise Gürcü kökenli.

Beş yaşındayken ailesi İstanbul'a göç eden Nebahat Çehre, 15 yaşındayken "Türkiye Güzeli" seçildi, fotomodellik ve mankenlik yaparken gelen teklifler üzerine 1961'de Yaban Gülüm filmi ile ilk sinema deneyimini yaşadı.

1964 yılında Yılmaz Güney'le tanışarak Kamalı Zeybek filmde rol aldı. Nebahat Çehre, 30 Ocak 1967 tarihinde Yılmaz Güney'le evlendi, kendi deyimiyle "Ülke meselelerinden yaşama bakışına kadar her türlü konuda bakış açısı kazanmasında Yılmaz Güney’in katkısı oldu. O zamanlar ayakları yere basmayan genç kız, yani ben işin ciddiyetini Yılmaz’dan öğrendim" diyerek Yılmaz Güney'in deneyimlerinden çok şey öğrendiğini belirtti.


NEBAHAT ÇEHRE YILMAZ GÜNEY'LE EVLİYKEN EKRANLARA ÇIKMADI


Bir süre sinemadan uzak kalan Nebahat Çehre, Yılmaz Güney'den boşanınca tekrar kamera önüne çıktı. Nebahat Çehre'nin "Büklüm Büklüm" adını taşıyan bir de şarkısı bulunmaktadır. Bestesi Sezen Aksu'ya ait olan şarkı için Nebahat  Çehre, "1980'de sevgili Sezen Aksu'nun bir şarkısını yorumladım. Yaptığım albüm ve söylediğim şarkı listelerde birinci sıraya yerleşti." demişti.



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