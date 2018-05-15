Nebahat Çehre’nin acı günü
Usta oyuncu Nebahat Çehre’nin annesi Fethiye Müzeyyen Nar, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı
Usta oyuncu Nebahat Çehre’nin annesi Fethiye Müzeyyen Nar, dün hayatını kaybetmişti. Fethiye Müzeyyen Nar için bugün ikindi vakti Üsküdar Şakirin Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
HELALLİK ALINDI
Törene Nebahat Çehre’nin dostları ve yakınları katıldı. İkindi namazının ardından Fethiye Müzeyyen Nar için dua edilerek helallik alındı. Fethiye Müzeyyen Nar’ın cenazesi cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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