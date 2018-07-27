Galatasaray alt yapısında değişim sürüyor. Fatih Terim göreve gelir gelmez alt yapının efsane ismi Ali Yavaş'ı göreve getirmişti. Ali Yavaş'ın ardından Galatasaray alt yapısına bir çok oyuncunun kazandırılmasında önemli paya sahip olan hocalar da Florya'ya geri döndü.

TERİM ONA ÇOK GÜVENİYOR

Uzun süre Galatasaray alt yapısında çalışan, Altınordu'da alt yapının kurulmasında önemli görevler alan ve son olarak milli takımda Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Nedim Yiğit yeniden Florya'ya döndü. Sarı-Kırmızılı takımda son olarak 2000 yaş grubunun kazandırılmasında büyük payı olan ve Fatih Terim'in genç oyuncular konusunda güvendiği isimlerin başında gelen Nedim Yiğit Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu olarak görev yapacak.

Nedim Yiğit dışında alt yapının sevilen hocalarından Ali Savaş ve Ferda Cevizci'de sarı-kırmızılı takımın alt yapısında görev yapacak.

Fanatik