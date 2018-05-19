Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Nesrin Moğulkoç posta.com.tr için cevapladı:

Pulmoner fibrozis nedir, nasıl oluşur ve gelişir?

Pulmoner fibrozis, akciğer dokusunun kalınlaşması, sertleşmesi ve hastalıklı alanların skar dokusunu andıran bir görünüm kazanması durumuna verilen addır. "Fibrozis" sözcüğü, bu yara iyileşmesi gelişen sert dokuyu tanımlamakta kullanılan tıbbi bir terimdir. Akciğer dokusu kalınlaştıkça akciğerlerden kan dolaşım sistemine oksijenin geçişi zorlaşır. Bunun sonucunda, beyin, kalp ve diğer organlar uygun şekilde çalışmaları için gereksinim duydukları oksijeni alamaz duruma gelirler.

Bazı hastalarda fibrozise yol açan neden saptanabilir, çoğu hastada ise neden belirlenemez. Bir neden saptanamıyorsa ve bazı özel radyolojik ve/veya patolojik bulgular da mevcutsa hastalığa "idiyopatik pulmoner fibrozis (İPF)" denir.

Türkiye'de görülme sıklığı nedir? Kimlerde görülme riski yüksektir?

Türkiye'de görülme sıklığının da diğer Avrupa ülkeleri ile benzer olduğunu söyleyebiliriz. Toplam 20 bin İPF’li hasta sayısından bahsedebiliriz. Diğer önemli bir nokta İPF tanısı alan hasta sayılarının giderek artıyor olması. Bunun nedenleri arasınd, insanların daha uzun yaşıyor olmaları, İPF’ye ilişkin klinik bilgilerimizin giderek artması, daha erken ve doğru tanı konulabilmesi yer alıyor.

İPF’nin belli özelliklere sahip kişileri etkilediğine ilişkin bilgilerden yoksunuz. Kentsel ve kırsal kesimlerde eşit oranlarda görülür. Sigara kullanımı ve bazı genetik etkenlerin İPF riskini artırdığı saptanmıştır. Yayınlanan çeşitli çalışmalar, İPF hastalarının yaklaşık 3'te ikisinin sigara içicisi olduğunu göstermiştir. İPF erkeklerde kadınlara göre daha sıktır ve genellikle 65 yaşın üzerinde ortaya çıkar.

Erken ve ileri dönem belirtileri nelerdir?

Yakınmalar hastalığın erken döneminde olmayabilir ve hastalığın ilerleyen dönemlerine kadar da ortaya çıkmayabilir. Çoğu hastada akciğer fonksiyonları zaman içinde yavaş kötüleşme gösterecek, ancak bazı hastalarda ise değişmeden kalacaktır. Bazı hastalarda, tanıdan sonra da bir enfeksiyon bulgusu veya başka bir neden olmaksızın akciğer fonksiyonlarında yeni gelişen kötüleşme dönemleri görülebilir. Böyle dönemlere “akut alevlenme” adı verilir.

NEFES DARLIĞI DEYİP GEÇMEYİN

En sık görülen yakınma nefes darlığıdır. Çoğu hasta bu durumu "nefessiz kalma" şeklinde tanımlar. Özellikle yaşlılar olmak üzere bazı hastalar çoğu zaman arada bir hissettikleri nefes alma güçlüğünü önemsemeyip bunları yaşlanmaya ve güçsüz olmaya bağlarlar. Hastalık ilerledikçe akciğerlerdeki hasar daha da şiddetlenir ve duş almak veya giyinmek gibi günlük hayattaki küçük hareketlerde bile nefes darlığı ortaya çıkabilir. İlerlemiş hastalıkta, telefonda konuşmak veya yemek yeme de nefes darlığına neden olabilir. İPF hastalarının yaklaşık yüzde 50’sinde kandaki oksijen düşüklüğü yüzünden el parmak uçlarında “çomaklaşma” görülebilir. Çomak parmak, İPF'ye özgün değildir. Diğer bazı akciğer hastalıklarında, kalp ve karaciğer hastalığında da ortaya çıkabileceği gibi doğuştan da olabilir.

Diğer sık görülen yakınmalar arasında kronik kuru, kesik kesik öksürük, bitkinlik ve güçsüzlük, göğüs bölgesinde rahatsızlık hissi, iştah kaybı, nedeni açıklanamayan kilo kaybını sayabiliriz.

Bir kişiye İBF tanısı nasıl konur? Bu konuda yaşanan en önemli sorunlar neler?

Göğüs Hastalıkları, radyoloji, romatoloji ve patoloji uzmanları dahil olmak üzere çeşitli uzmanlık alanlarından birden çok sayıda doktor tanı konulmasına yardımcı olabilir. Ekibin akciğer fibrozisi alanında deneyimli uzman kişilerden oluşması, konulan tanının doğruluk derecesini artıracaktır.

Nedenlerine ilişkin bilgilerimizin kısıtlı olması ve hastalık seyrinin yeterince anlaşılamaması, pek çok interstisyel akciğer hastalığı olgusuna yanlış tanı konulmasına yol açıyor.

Ana hatlarıyla İPF tanısı için şu üç kriter önemli:

1-İnterstisyel akciğer hastalığı oluşturduğu bilinen nedenlerin dışlanmış olması gereklidir.

2-Cerrahi yöntemlerle akciğer dokusundan biyopsi alınmamış olan hastalarda, yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografide (YÇBT) olağan interstisyel pnömoni ile uyumlu radyolojik bulgular saptanmalıdır.

3-Cerrahi yöntemlerle akciğer dokusundan biyopsi alınmış olan hastalarda radyolojik görüntülerin ve akciğer biyopsi bulgularının birbirleriyle uyumlu olması gereklidir.

Genelde tedaviyi de üstlenecek olan konunun uzmanları, akciğer fibrozisinin var olup olmadığını anlamak amacıyla birtakım tanısal testler ve değerlendirmeler yapar. Fibrozis varlığı veya yokluğu yanı sıra eğer varsa ne tipte olduğunu saptamak için birden fazla test gerekebilir. Ayrıca fibrotik akciğer hastalığının bilinen nedenlerinin dışlanması için dikkatli bir tıbbi öykü ve fizik muayene gerekir ve eşlik eden hastalıklar, ilaç kullanımı, çevresel ajanlara maruz kalmalar ve aile öyküsü üzerine odaklanılması önemlidir.

Hastalığın seyri nasıldır? Erken tanı ve tedavinin hastalığın seyri üzerinde etkisi var mı?

Akciğer fibrozunun seyri hastadan hastaya önemli farklılıklar gösterir ve önceden tahmini zor olabilir. Akciğerde ortaya çıkan sertleşme geri dönüşsüz olduğu için amaç henüz sertleşmemiş akciğer alanlarının korunmasıdır. Son dönemlerde yapılan çalışmalar sayesinde erken tanı ve tedavinin hastalığın seyri üzerinde olumlu etkileri olduğunu görüyoruz.

İBF nasıl tedavi ediliyor? Tedavide yeni gelişmeler var mı?

Akciğer fibrozisi tedavisi her bir hastanın kendi tıbbi öyküsü ve diğer özelliklerine bağlı olarak planlanır. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Topluluğu, Kanada ve Asya’da olduğu gibi ülkemizdeki hastalar için de İPF için onaylı antifibrotik ilaçlar sağlanabiliyor. Bazı hastalarda, akciğer fibrozisinin tipine göre ilaçlar hastalığın seyrini yavaşlatabilir ve kullanılmaya devam edilmeleri yararlı olabilir. Ancak günümüzde İPF, halen kesin tedavisi olmayan bir hastalık. Pozitif sonuçlanan çalışmalarında, aslında hafif ve orta şiddetli İPF hastaları üzerinde çalışıldığını unutulmamalı. Ciddi hastalardaki tedavi hakkında bilgi bulunmuyor.

Bazı hastalara ek oksijen tedavisi verilmesi gerekli olabilir. Bazı hastalar sürekli oksijen tedavisine ihtiyaç duyarken diğerlerinde yalnızca uyku ve egzersiz sırasında gereksinim olabilir. Pulmoner rehabilitasyon, hastaların nefes darlığıyla başa çıkabilmelerini, aynı zamanda kendilerini daha güçlü ve sağlıklı hissetmelerini sağlar. Akciğer rehabilitasyonu, kondüsyon kazanma, egzersiz eğitimi ve nefes alma egzersizleri, tedirginlik, stres ve depresyon yönetimi, beslenme danışmanlığı, eğitim ve diğer öğeleri içerir. Yakın dönemde yapılan araştırmalar İPF’de rehabilitasyon programlarının hastaların gerek egzersiz kapasitesi gerekse sağlıkla ilgili yaşam kalitesinde düzelme sağladığını gösterdi. İPF, günümüzde gelişmiş organ nakil merkezlerinde akciğer nakli için öncelik tanınan bir hastalık. Ciddi ölçüde ek bir sağlık sorunu olmayan, dikkatle seçilmiş hastalarda organ nakli gerek yaşam süresinde uzama gerekse yaşam kalitesi açısından iyileşme sağlar.

Akciğer fibrozisi olan hastalarda eşlik eden diğer hastalıklar sıktır. Bunlar arasına pulmoner hipertansiyon, reflü, obezite, amfizem ve obstrüktif uyku apnesi yer alır. Tedavi, gerek akciğer fibrozu gerekse söz konusu eşlik eden hastalıklara yönelik olmalı.

Hastalık hakkındaki toplumsal bilinç hakkında neler söyleyebilirsiniz?

İPF'nin de içinde yer aldığı interstisyel akciğer hastalıkları tüm akciğer hastalıklarının yaklaşık üzde 15’lik kısmını oluşturuyor ancak hastalık hakkında toplumsal bilinç henüz gelişmedi. Kronik nefes darlığı ve kuru öksürük yakınmaları ile gelen hastalarda hekimlerimizin de ilk aklına gelen tanılar arasında değil. Oysa bu hastalıklarda erken tanı ve tedavi önemli.

Çeşitli uzmanlık alanlarından birden çok sayıda doktor tanı konulmasına yardımcı oluyor. Ekibin akciğer fibrozisi alanında deneyimli uzman kişilerden oluşması, konulan tanının doğruluk derecesini artırıyor. Bu nedenle hastaların ilk başvuruyu yaptığı doktor tarafından, tanı ve tedavisini üstlenecek bulunduğu bölgede ya da yakın bir ilde konuyla ilgili özellikle göğüs hastalıkları uzmanı bulunan referans merkezlere yönlendirilmeleri önemli.



