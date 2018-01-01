Nefes kesen maç Houston Rockets'ın: 148-142...

RUSSEL WESTBROOK'UN PERFORMANSI YETMEDİ

Erdinç Şahin

iki uzatma sonunda 148-142 yendi.NBA'e 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın iddialı takımlarından5 karşılaşma sonra galibiyetle tanıştı. Ev sahibibüyük çekişmeye sahne olanmaçını 148-142 kazandı.Rockets'ta40 sayı, 11 asist,de 28 sayı, 10 asist, 6 ribauntlaa imza attı.ise 26 sayı kaydetti.Art arda 6. mağlubiyetini yaşayan29 sayı, 15 ribaunt, 6 asist,26 sayı, 6 ribaunt,20 sayı, 11 asist ve23 sayı, 5 ribauntla mücadele etti.Batı Konferansı'nın alt sıralarındaki'ı 116-113 yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etti.Mavericks'i galibiyete, 24 sayı atan Harrison Barnes, 19 sayı, 6 asistle oynayan Dennis Smith ve 12 sayı, 11 asist, 7 ribauntla "double double" yapan J.J. Barea taşıdı.Thunder'ın all-star oyun kurucusu Russell Westbrook, 38 sayı, 15 ribaunt, 11 asistle kariyerinin 91'inci "triple double"ını yaptı. Paul George 25, Carmelo Anthony ise 21 sayı kaydetti.Philadelphia 76ers, 4 oyuncusunun 20'nin üstünde skor ürettiği Phoenix Suns deplasmanından 123-110 galip ayrıldı.76ers'ta Dario Saric 27 sayı, Joel Embiid 22 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, J.J. Redick 22 sayı ve Ben Simmons 21 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, 3 blok, 3 top çalmayla oynadı.Suns'ta Devin Booker'ın 32 sayı, 6 asist, 5 ribaunt ve T.J. Warren'ın 28 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.NBA'e 4 maçla devam edilecek.Washington Wizards-Chicago Bulls: 114-110Indiana Pacers-Minnesota Timberwolves: 90-107Boston Celtics-Brooklyn Nets: 108-105Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 148-142 (uzatmada)Los Angeles Clippers-Charlotte Hornets: 106-98Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 113-116Sacramento Kings-Memphis Grizzlies: 96-114Phoenix Suns-Philadelphia 76ers: 110-123