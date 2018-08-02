Star TV'de yepyeni bir dizi yayın hayatına girdi. Nefes Nefese adlı dizi ilk bölümle birlikte geniş izleyici kitlesine ulaştı. Birbirinden ünlü oyuncuların yer aldığı projenin her dakikası dikkatle izlendi.

NEFES NEFESE 1. BÖLÜM İZLE

İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rüya Kıran (Melisa Şenolsun) o sabah Berlin'deki evinden Suriye'ye doğru yola çıktığında ölümü çoktan göze almıştır.

Aynı sabah, “bir daha dönmem,” diyerek ailesini terk eden Yusuf Alacan'ın (Şükrü Özyıldız) altı yıl sonra ilk kez Antakya'ya, baba evine döneceği gündür.

Yine o gün, Yusufların arazisinden Suriye'ye geçmeye çalışan kaçak bir konvoy yakalanmış, Mit görevlisi Selma Çelik (Şebnem Hassanisoughi) Atmaca lakaplı uluslararası büyük bir kaçakçının peşine düşmüştür. O akşam Yusuf ve Rüya'nın yolları Suriye sınırında çakışır.

Rüya karşıya geçebilmek için Boran'la (Nik Xhelilaj) buluşmaya, Yusuf ise arazideki sorun yüzünden kaçırılan babasını kurtarmaya gelmiştir. Yusuf'un tetiği çekmesiyle birlikte kıyamet kopar. Boran Yusuf'un babasını, Yusuf ise babasına karşılık Rüya'yı rehin alır. İkisinin de bilmediği, konvoyun sahibi Atmaca lakaplı uluslararası kaçakçının, Berlin'de çok sevilen bir lokantacı olan Rüya'nın babası Ayaz Kıran (Uğur Yücel) olduğudur.

2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Rüya bir şekilde Yusuf'un elinden kaçmayı amaçlıyor. Diğer yandan Ayaz, Antakya'ya doğru yola çıkıyor. Selma ise operasyonun düğmesine basıyor. Rüya eninde sonunda bir yolunu bularak kaçmayı başarırıken bir de silahını Yusuf'a doğrultuyor. Şimdi neler olacağı heyecanla bekleniyor.