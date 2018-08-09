Star TV'nin çarşamba günleri reytinglerde zirveye oturan dizisi Nefes Nefese'nin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Nefes Nefese'nin yeni bölümünde Rüya, Yusuf'un elinden kamaya çalışsa da başaramıyor. Atmaca, Antakya'ya gelirken bulduğu kolye onu şaşkına çeviriyor. Öte yandan Yusuf babasını kurtarmak için Boran'a Rüya'yı teslim etmek zorunda... Yalnız, bu durum bir türlü genç adamın içine sinmiyor. Eğer teslim ederse Rüya'nın öldürüleceğini düşünüyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Annesini bulmak için Berlin'den Suriye'ye doğru yola çıkan Rüya, Antakya sınırında ateş altında kalır. Rüya, çatışmanın iyice alevlendiği sırada, Yusuf Alacan tarafından rehin alınır. O gün bir arazi meselesi yüzünden kaçırılan babasını kurtarmak için sınıra gelmiş olan Yusuf, can havliyle plan yapmıştır: Babasına karşılık, onlardan biri saydığı Rüya! Rüya'yı evine getirip hapsetmesiyle birlikte takas pazarlıkları başlar. Rüya'nın çantasında onu sınıra getiren Nigar'ın verdiği telefon, telefonun içinde de Atmaca lakaplı uluslararası tarihi eser kaçakçısı Ayaz Kıran'ın (Uğur Yücel) Berlin'den yolladığı zümrüt bulunmaktadır.

Zümrüt’ün kaybolduğunu öğrenen Atmaca Antakya'ya gelir. Telefonu taşıyan kızı aramaya başlar. Bilmediği, aradığı kızın kendi kızı olduğudur!

Yusuf babasının, Rüya onu rehin alan Yusuf'tan kaçmanın, Atmaca da zümrüte ulaşmanın peşindedir. Yusuf sonunda babasını rehin tutanlarla bağlantı kurar ve anlaşma yapar: Rüya’yı verip babasını alacaktır. Ancak eve geldiğinde onu kötü bir sürpriz beklemektedir.