Nefes'ten Karadeniz türküsü... Sen Anlat Karadeniz 16. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Akın Güler

Sen Anlat Karadeniz'de yeni evlenen Tahir ile Nefes'i çok zor günler bekliyor. Yeni bölümde çılgına dönen Vedat, Tahir'i öldürmek için plan yapıyor. Kendisi nezarethanede bulunan Vedat bu görevi ise başka birisine yaptırmayı planlıyor. Bu isim yoksa Mercan mı?Tüm baskılara rağmen evlenmeyi başaran Tahir ile Nefes baş başa kaldıuğı sırada, Nefes eşine "Ha Bu Ander Sevdaluk" türküsünü söylüyor. İkili duygusal anlar yaşıyor.Tahir ile Nefes'in evlenmesine içine sindiremeyen Vedat ölümü göze alıp Tahir'in evini basıyor. Olay çıaran Vedat kendisine silah çekilmesine rağmen her şeyi göze almış durumda... Vedat bu evliliğe gölge düşürmek için Mercan'ı komplo kuruyor. Vedat, İntihar süsü vererek Mercan'ın öldürmeye çalışıyor. Şimdi akıllardaki soru işareti Mercan'ın ölüp ölmediği...Sen Anlat Karadeniz 16. bölümüyle 9 Mayıs Çarşamba akşamı ATV ekranlarında...