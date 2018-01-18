Negredo gidiyor yeni golcü yolda

2.5 MİLYON €’YA GELDİ

Erdinç Şahin

Başkan, Matador’un yerini doldurmak amacıyla İngiltere’de... Kartal birkaç gün içinde Negredo ile vedalaşıp yeni yıldızını İstanbul’a getirebilir.'ta transfer yeniden 1 numaralı gündem durumuna geldi... Siyah-beyazlılar,için Çin’den gelen 10 milyon Euro’luk teklif sonrası tekrardan çalışmalara hız verdi.’a 28 milyon Euro’luk bir paket karşılığında satan Kartal, Kanadalı’i İstanbul’a getirmişti. Ancak Orlando City’nin oyuncu ile sözleşmesi olduğunu iddia etmesi nedeniyle 22 yaşındaki oyuncunun transferi henüz sonuçlandırılamadı. Yönetim bu soruna konsantre olmuşken’ya Çin’den gelen ciddi teklif ile siyah-beyazlılar bir kez daha arayışa geçti.Başkan Fikret Orman ile yöneticiler’nun yerini doldurmak amacıyla çoktan İngiltere’ye gittiler bile. Beşiktaş’ın birkaç gün içinde Çin’den gelen teklife olumlu yanıt vermesi, İngiltere’den de yeni golcüsünü İstanbul’a getirmesi bekleniyor.Bilindiği üzere siyah-beyazlılar Negredo’yu sezon başında 2.5 milyon Euro’yaalmıştı. Yıllık 4.2 milyon Euro kazanan 32 yaşındaki yıldız, çıktığı 26 resmi maçta 10 gol atarken 4 de asist yaptı.