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Negredo için Çin'den 6 milyon euro!

Beşiktaş’ın sezon başında kadrosuna kattığı ve yıllık 4 milyon 350 bin Euro alan İspanyol golcü için Çin’in Hebei China Fortune ekibi 6 milyon Euro bonservis önerdi. Siyah-beyazlı yönetim, Negredo Çin’e gitmeyi kabul ederse söz konusu teklife onay verecek.

Negredo için Çin'den 6 milyon euro!
Sezonun bitimine 2 hafta kala, ligi en azından gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde edebilecek bir yerde bitirmek isteyen Beşiktaş’ta transfer konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezon için kadrosunu takviye etmenin çalışmalarına başlayan siyah-beyazlıların, Devler Ligi’ne katılamama durumunu da göz önünde bulundurduğu ve buradan gelecek gelirden mahrum kalma olasılığını da hesaba katarak bir yandan da yüksek maliyetli isimleri elden çıkarmayı planladığı kaydedildi.

Bu anlamda akla ilk gelen isimse İspanyol golcü Alvaro Negredo olarak dikkat çekiyor. Beşiktaş, sezon başında bonservisini İspanya’nın Valencia takımından aldığı oyuncu için 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. 2+1 yıllık sözleşme yapılan oyuncu yıllık olarak aldığı 4 milyon 350 bin Euro ücretle dikkat çekiyor. Siyah-beyazlıların, yüksek maliyeti nedeniyle elden çıkarmayı düşündüğü oyuncu içinse Çin ekibi Hebei China Fortune’un teklifte bulunduğu ortaya çıktı.
 

KARARINI SEZON SONU VERECEK


Çin kulübünün, Negredo için 6 milyon Euro bonservis önerdiği belirtildi. Bu öneriye sıcak bakan siyah-beyazlı yönetimin, oyuncunun kararını beklediği ifade edildi. 32 yaşındaki forvet, Çin ekibine gitmeyi kabul ederse teklife onay verilecek. Beşiktaş yönetiminin, gelişmeyi Negredo ile de paylaştığı, İspanyol oyuncunun sezon sonunu beklemek için süre istediği ifade edildi. Negredo, bu sezon 43 resmi maça çıkarken, 15 gol attı ve 9 asist yaptı.

Yenişafak

 


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