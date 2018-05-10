Negredo için Çin'den 6 milyon euro!

KARARINI SEZON SONU VERECEK

Erdinç Şahin

Sezonun bitimine 2 hafta kala, ligi en azından gelecek sezon’ne katılma hakkı elde edebilecek bir yerde bitirmek isteyen’ta transfer konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezon için kadrosunu takviye etmenin çalışmalarına başlayan siyah-beyazlıların, Devler Ligi’ne katılamama durumunu da göz önünde bulundurduğu ve buradan gelecek gelirden mahrum kalma olasılığını da hesaba katarak bir yandan da yüksek maliyetli isimleri elden çıkarmayı planladığı kaydedildi.Bu anlamda akla ilk gelen isimse İspanyol golcüolarak dikkat çekiyor. Beşiktaş, sezon başında bonservisini İspanya’nıntakımından aldığı oyuncu için 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. 2+1 yıllık sözleşme yapılan oyuncu yıllık olarak aldığı 4 milyon 350 bin Euro ücretle dikkat çekiyor. Siyah-beyazlıların, yüksek maliyeti nedeniyle elden çıkarmayı düşündüğü oyuncu içinseekibi’un teklifte bulunduğu ortaya çıktı.kulübünün,için 6 milyon Euro bonservis önerdiği belirtildi. Bu öneriye sıcak bakan siyah-beyazlı yönetimin, oyuncunun kararını beklediği ifade edildi. 32 yaşındaki forvet, Çin ekibine gitmeyi kabul ederse teklife onay verilecek. Beşiktaş yönetiminin, gelişmeyi Negredo ile de paylaştığı, İspanyol oyuncunun sezon sonunu beklemek için süre istediği ifade edildi. Negredo, bu sezon 43 resmi maça çıkarken, 15 gol attı ve 9 asist yaptı.