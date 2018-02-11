Negredo'nun yolunu kesip gol duası etti!

TRAFİKTE YAKALADI

Erdinç Şahin

galibiyetiyle eski havasını yakalarken, 5-0'lık zafer sonrası eleştiri oklarıhedef almıştı.İspanyol golcü net pozisyonları harcarken, farklı galibiyette fileleri havalandıramamıştı. Yerine oyuna giren yeni transfer Vagner Love da iki gol atınca, Negredo tepkilerle karşı karşıya kaldı.beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen'yu bugün trafikte yakalayan birtaraftarı ise ilginç bir olaya imza attı. Siyah-Beyazlı taraftar İspanyol golcünün goler atması için ellerini açarak dua etti.(Ajansspor)