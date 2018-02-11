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Negredo'nun yolunu kesip gol duası etti!

5-0'lık Karabükspor galibiyeti sonrası Beşiktaş taraftarı golleri kaçıran Alvaro Negredo'ya tepki göstermişti. Bir taraftar Negredo'yu trafikte yakalayıp, kendisine gol duası etti.

Negredo'nun yolunu kesip gol duası etti!
Beşiktaş, Karabükspor galibiyetiyle eski havasını yakalarken, 5-0'lık zafer sonrası eleştiri okları Negredo'yu hedef almıştı.

İspanyol golcü net pozisyonları harcarken, farklı galibiyette fileleri havalandıramamıştı. Yerine oyuna giren yeni transfer Vagner Love da iki gol atınca, Negredo tepkilerle karşı karşıya kaldı.
 

TRAFİKTE YAKALADI


Beşiktaş'ta beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen Alvaro Negredo'yu bugün trafikte yakalayan bir Beşiktaş taraftarı ise ilginç bir olaya imza attı. Siyah-Beyazlı taraftar İspanyol golcünün goler atması için ellerini açarak dua etti.

İşte o görüntüler:



(Ajansspor)


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