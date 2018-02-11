Negredo'nun yolunu kesip gol duası etti!

Beşiktaş
, Karabükspor
galibiyetiyle eski havasını yakalarken, 5-0'lık zafer sonrası eleştiri okları Negredo'yu
hedef almıştı.
İspanyol golcü net pozisyonları harcarken, farklı galibiyette fileleri havalandıramamıştı. Yerine oyuna giren yeni transfer Vagner Love da iki gol atınca, Negredo tepkilerle karşı karşıya kaldı.
TRAFİKTE YAKALADI
Beşiktaş'ta
beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen Alvaro Negredo
'yu bugün trafikte yakalayan bir Beşiktaş
taraftarı ise ilginç bir olaya imza attı. Siyah-Beyazlı taraftar İspanyol golcünün goler atması için ellerini açarak dua etti.
İşte o görüntüler:
(Ajansspor)
Erdinç Şahin