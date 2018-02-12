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Negredo'ya Vagner Love desteği

Kardemir Karabük maçında 2 golle Beşiktaş taraftarına "Merhaba" diyen Vagner Love, 90 dakika sonunda Alvaro Negredo'nun yanına gidip "Birlikte güzel işler yapacağız" dedi.

Negredo'ya Vagner Love desteği
Beşiktaş son lig maçında Karabük karşısında 5-0'la fantastik bir sonuç alırken maça iki Brezilyalı Anderson Talisca ve Vagner Love damgasını vurdu...

Geceyi golsüz kapatan ve ikinci yarıda oyundan alman Alvaro Negredo ise günün en şanssız ismi olarak hafızalarda kazanırken, İspanyol oyuncuya en büyük destek onun yerine maça dahil olan Love'dan geldi. Girdiği pozisyonları gole çeviremeyen Negredo'nun üzgün hali yüzünden okunurken, soyunma odasında Vagner Love ile bir görüşme yapan teknik direktör Şenol Güneş de öğrencisine moral verdi. 
 

'SENİ HERKES BİLİYOR' 

 
Vagner Love ise yanına gittiği Negredo'ya sarılıp, "Üzülme bu tip şeyler hepimizin başına geliyor. Ben de yaşadım. Önemli olan senin vazgeçmeden o pozisyonlara girebilmen. Bana kalırsa çok iyi bir performans gösterdin. Senin nasıl bir golcü olduğunu herkes biliyor. Kendini daha fazla üzme, birlikte çok güzel işler yapacağız" dedi. Bu sözler üzerine morali bir nebze olsun düzelen İspanyol forvet, Love'a teşekkür etti ve attığı gollerden dolayı kendisini kutladı.

(Habertürk)

 


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