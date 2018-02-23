Nehir Erdoğan akıllı telefon kullanmıyor



Fİ TARİHİNDEN KALMA TELEFON



EKRANLARA Fİ DİZİSİYLE DÖNÜŞ YAPTI

Mehmet Günsür'ün Serenay Sarıkaya ve Nehir Erdoğan'la öpüşme rekoru

Fi dizisi 2. yeni sezon Çi'ye yeni oyuncu (Nehir Erdoğan ve Çi karakterleri)

Nehir Erdoğan Paris’ten bekar döndü

Elif Bayram

Son dönemdedizisindeki rolü ile beğeni toplayan oyuncu, dostları ile yediği akşam yemeği sonrası Kanyon'da objektiflere yansıdı.Oyuncunun elindeki Fi tarihinden kalma eski model cep telefonu da dikkatlerden kaçmadı.hızlı adımlarla AVM'den ayrıldı.Nehir Erdoğan 2 yıl evli kaldığı Ahmet Sesigürgil’den Ocak 2017’de boşandı. Ara verdiği oyunculuğa ‘Fi’ dizisiyle dönüş yaptı.