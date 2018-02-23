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Nehir Erdoğan akıllı telefon kullanmıyor

Nehir Erdoğan, dostları ile yediği akşam yemeği sonrası objektiflere yansıdı. Oyuncunun elindeki eski model cep telefonu dikkatlerden kaçmadı

23 Şubat 2018, Cuma 08:51
Nehir Erdoğan akıllı telefon kullanmıyor
Son dönemde Fi Çi dizisindeki rolü ile beğeni toplayan oyuncu Nehir Erdoğan, dostları ile yediği akşam yemeği sonrası Kanyon'da  objektiflere yansıdı.


Fİ TARİHİNDEN KALMA TELEFON 


Oyuncunun elindeki Fi tarihinden kalma eski model cep telefonu da dikkatlerden kaçmadı. Nehir Erdoğan, hızlı adımlarla AVM'den ayrıldı. 


EKRANLARA Fİ DİZİSİYLE DÖNÜŞ YAPTI


Nehir Erdoğan 2  yıl evli kaldığı Ahmet Sesigürgil’den Ocak 2017’de boşandı. Ara verdiği oyunculuğa ‘Fi’ dizisiyle dönüş yaptı.

nehir erdoğan ahmet sesigürgil ile ilgili görsel sonucu
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