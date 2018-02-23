Nehir Erdoğan akıllı telefon kullanmıyor

Son dönemde Fi Çi dizisindeki rolü ile beğeni toplayan oyuncu Nehir Erdoğan, dostları ile yediği akşam yemeği sonrası Kanyon'da objektiflere yansıdı. Fİ TARİHİNDEN KALMA TELEFON Oyuncunun elindeki Fi tarihinden kalma eski model cep telefonu da dikkatlerden kaçmadı. Nehir Erdoğan, hızlı adımlarla AVM'den ayrıldı. EKRANLARA Fİ DİZİSİYLE DÖNÜŞ YAPTI Nehir Erdoğan 2 yıl evli kaldığı Ahmet Sesigürgil’den Ocak 2017’de boşandı. Ara verdiği oyunculuğa ‘Fi’ dizisiyle dönüş yaptı. Mehmet Günsür'ün Serenay Sarıkaya ve Nehir Erdoğan'la öpüşme rekoru Fi dizisi 2. yeni sezon Çi'ye yeni oyuncu (Nehir Erdoğan ve Çi karakterleri) Nehir Erdoğan Paris’ten bekar döndü