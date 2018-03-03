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Nejat İşler artık sevmek istiyor

Nejat İşler (46), Esquire dergisine şunları söyledi: Uzun zamandır hayatımda kimse yok. Ve gerçekten birini istiyorum. Biriyle vakit geçirmenin daha önemli olduğu bir dönemdeyim. artık amaç skor değil

03 Mart 2018, Cumartesi 09:50
Nejat İşler artık sevmek istiyor

‘SEVGİLİ CANLISI DEĞİLİM’


Nejat İşler, 2014’te ölümden dönmüş, iyileşince Bodrum’a yerleşmişti. 46 yaşındaki oyuncu Esquire dergisine röportaj verdi. “İlişkilere ve kadınlara artık nasıl bakıyorsunuz?” sorusuna “Ne zaman yatağa koşarız diye bakmıyorum. Zaten uzun zamandır hayatımda kimse yok. Sevgili canlısı değilim. Yalnızlığımla barışım. Şımarık kadınlarla uğraşamam. Çok yorucular. Güzel vakit geçirelim yeter, başka bir şey istemem” yanıtını verdi.


EVLİLİK OLABİLİR


Nejat İşler şöyle konuştu: “Çocukluğumdan beri etrafım kadınlarla dolu. Onların arasında kendimi iyi hissederim. Beni korur ve kollarlar. Galiba annelik duygularını tetikliyorum. Evliliğe gelince; birisi gelip ikna edebilirse olabilir. O defteri tamamen kapatmadım



Nejat İşler sık sık doktor kontrolünden geçtiğini de söyledi.

Nejat işler’in başrolü Yiğit Özşener, Hande Doğandemir ve Merve Çağıran’la paylaştığı ‘Kaybedenler Kulübü Yolda’ 16 Mart’ta vizyona girecek.


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