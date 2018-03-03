Nejat İşler artık sevmek istiyor

‘SEVGİLİ CANLISI DEĞİLİM’



EVLİLİK OLABİLİR

İdil Janet Demiray

, 2014’te ölümden dönmüş, iyileşince Bodrum’a yerleşmişti. 46 yaşındaki oyuncu Esquire dergisine röportaj verdi. “İlişkilere ve kadınlara artık nasıl bakıyorsunuz?” sorusuna “Ne zaman yatağa koşarız diye bakmıyorum. Zaten uzun zamandır hayatımda kimse yok. Sevgili canlısı değilim. Yalnızlığımla barışım. Şımarık kadınlarla uğraşamam. Çok yorucular. Güzel vakit geçirelim yeter, başka bir şey istemem” yanıtını verdi.Nejat İşler şöyle konuştu: “Çocukluğumdan beri etrafım kadınlarla dolu. Onların arasında kendimi iyi hissederim. Beni korur ve kollarlar. Galiba annelik duygularını tetikliyorum. Evliliğe gelince; birisi gelip ikna edebilirse olabilir. O defteri tamamen kapatmadım”Nejat İşler sık sık doktor kontrolünden geçtiğini de söyledi.in başrolüve’la paylaştığı ‘’ 16 Mart’ta vizyona girecek.