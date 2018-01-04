'Nerede kalmıştık' akımına son katılan isim Ümit Davala oldu (Ümit Davala kimdir?)



'TEŞEKKÜR EDERİM'

Hasan Şaş, Fatih Terim'in yardımcısı oldu



ÜMİT DAVALA KİMDİR?

Oğuz Ekici

Teknik direktör Fatih Terim'in başlattığı "Nerede kalmıştık" akımına Terim ve Taffarel'in ardından katılan 3'üncü isim olan Ümit Davala, sosyal medya hesabı üzerinden iki fotoğraf paylaşarak "Nerede kalmıştık" notunu düştü.Davala, Terim ile birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Tüm kariyerim boyunca bana destek olan, başarılarıyla mutluluk yaşadığım, yanında olmaktan onur duyduğum Sayın Fatih Terim hocama tekrar bana bu fırsatı verdiği icin teşekkür ederim" yazdı.Ümit Aydın Davala, 30 Temmuz 1973‘da gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak Almanya‘nın Mannheim kentinde doğdu. Annesi Emine Hanım’dır. 16 yaşında Almanya’da futbola başlar ve 21 yaşında Afyonspor’a gelir.Türkiye’de Gençlerbirliği, İstanbulspor gibi kulüplerde de oynayan Ümit Davala, 1995–1996 sezonunda Fatih Terim‘in Galatasaray‘ın başına gelmesiyle Diyarbakırspor’dan transfer edildi ve buradaki performansı ile Türk futbolunun önemli oyuncularından biri durumuna geldi.Defans, orta saha ve forvet olarak oynayabilen Ümit Davala genel olarak orta sahanın sağında oynamıştır. 1996 yılında askere gitti.Galatasaray’da 4 şampiyonluk ve 2000 yılında UEFA Kupası ve Süper Kupa‘yı kazanma başarısını gösteren futbolcu, 2002 Dünya Kupası‘nda 3. olan Türk Milli Takımı kadrosunda yer aldı. Daha sonra İtalya‘da AC Milan ve kısa süreli olarak İnter Milan takımlarında oynadı.2003 yılında Bundesliga takımı SV Werder Bremen‘e transfer olduğu ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı.Ümit Davala, sakatlıklarının geçmediği 2006 yılında 33 yaşında aktif futbol hayatını sona erdirdi. Milli futbolcu olduğu için antrenörlük lisansı bulunan Ümit Davala, Almanya’ya giderek Köln’de 2 hafta süren antrenörlük kursuna katıldı.İzmir Narlıdere’de, daha çok annesi ve dayılarının ilgilendiği, Ümit Davala İnşaat Limited Şirketi’ni kurdu.41 kez Türk milli takımının formasını giyen Ümit Davala’nın milli kadroda attığı 4 gölü bulunmaktadır..Özellikle 2002 Dünya Kupası sırasında çok kritik maçlar olan Japonya ve Çin maçlarında attığı goller ve çeyrek finalde İlhan Mansız‘ın Senegal’e attığı goldeki asistiyle bu turnuvdaki başarının en önemli oyuncularından biri oldu.Bir süre müzikle de ilgilen Ümit Davala, 2004 yazında Rap tarzında bir müzik albümü çıkardı.2007 sezonunda Ümit Milli Takım’da antrenörlük yapmıştır. 2008-2009 sezonu için Galatasaray’da Teknik Direktör Michael Skibbe‘ nin yardımcılığını yapmaktaydı, fakat 10 Ekim 2008 Tarihinde Yönetim Edwin Boekamp ve Ümit Davala İle nedensiz bir şekild arası Galatasaray’da Fatih Terim‘in yanında yardımcı antrenörlük yapmıştır.Ümit Davala, 2006 yılında Tuğçe Gökdağ ile evlendi. 26 Temmuz 2011 tarihinde boşandılar. Ümit Davala, 2011 yılından itibaren Galatasaray SK ‘de Fatih Terim‘in teknik direktörlük görevinden 24 Eylül 2013 tarihinde ayrılana kadar yardımcılığını yaptı.