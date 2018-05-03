Neredesin Tosun Paşa!

Erdinç Şahin

Milliyet Gazetesi'nden Celal Umut Eren'İn derlediği habere göre;’de 4. sıraya gerileyen’ta forvet hattındaki sıkıntılar dikkat çekmeye başladı.başta olmak üzereile devre arasında gelenve, Kartal’a çare olmazken,’a gönderilen’un yeri bir türlü doldurulamadı.’de Everton formasıyla yıldızlaşan Cenk, Ada’da gollerini sıralarken, Beşiktaş’ın mevcut forvetleri adeta sınıfta kaldı. Bilhassa Negredo ve büyük umutlarla alınan Vagner Love beklentileri karşılayamadı. Premier Lig’de 12 maça çıkan Cenk Tosun rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Süper Lig’de de ikinci yarı maçları hesaba alındığında Negredo-Vagner Love ikilisi toplamda 5 gol atabildi.Negredo sadece Bursaspor, Akhisar ve Malatya maçlarında fileleri sarstı. Vagner Love ise geldiğinden beri yalnızca Karabükspor maçında 2 gol atabildi. Toplamda 7 golü olan Negredo ile Beşiktaş formasıyla yalnızca 2 gol bulan Love, Cenk’i mumla arattı. Cenk Tosun, sezonun ilk yarısında attığı 8 golle halen Beşiktaş’ın en golcü 3. futbolcusu durumunda bulunuyor.