Ners'in 'koca yürekli babası'na selam olsun!

NAZLI ERDOL AKAR / POSTA.COM.TR

Nazlı Erdol

İnsanın içini ısıtan olay,adlıkullanıcısının dün akşam attığı ve yüzlerce RT alan tweet'le ortaya çıktı.İsmi bilinmeyen baba, bir süredir baştaolmak üzere'nin çeşitli şehirlerinde sokak sokak dolaşıyor. AVM'lerde, sokakta ya da metroda gördüğü gençlerden kibarca izin isteyerek ellerine bir kağıt tutuşturuyor ya da kağıdın fotoğrafını çekmelerini rica ediyor.Kağıdın üzerinde ise oğlunun yaptığı ve video paylaşım sitesi'a yüklediği şarkısının adı yer alıyor. İşte'in binlerce kişinin izlediği videosu:Özverili baba, şu ana kadarve'de görülmüş.Vlad Tepeş adlı twitter kullanıcısı da metroda başına gelenleri, attığı tweet'te şöyle anlatmış: "Metro'da yanıma bi dayı geldi, 'oğlum şarkı yaptı, yutupta dinlemek istersen aratınca en üstte çıkan iki şarkı' deyip kağıdın fotoğrafını çektirdi. Ben de şarkıya girip yorumlara baktım."Youtube'da şarkının altındaki yorumlara bakıldığında, Ners'in fedakar babasına övgüler yağdırıldığı görülüyor. Videonun altında "Babana selamlar", "O babaya sahip olduğun için şanslısın", "Dünya dönüyorsa böyle babalar için dönsün, "Babanın değerini bilmelisin" ve "Çok büyük bir babaya sahipsin" gibi yorumlar dikkat çekiyor.Ners'inadlı bir şarkısı daha bulunuyor.