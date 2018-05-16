Neşet Ertaş’ın oğlu sitem etti

İHA'nın haberine göre; Yazılı yapılan açıklamada oğul Hüseyin Ertaş, şunları söyledi:

“Sosyal medya aracılığı ile yayınlanan bir haber dikkatimizi çekmiş ve ailemizi üzmüştür. Babamızın manevi oğlu olduğunu iddia eden, tanımadığımız bir şahıs Kırşehir’de bir partiden aday adaylığını açıklamış ve bu da bir kaç yerel gazetede yer bulmuş yayınlanmıştır. Biz, çocukları olarak bu yaşımıza kadar babamızın adını hiç bir şekilde istismar etmedik. Halâ da onun hatırasına zarar vermemek için attığımız her adıma dikkat ediyoruz.

'BİR FOTOĞRAF ÇEKTİREN MANEVİ OĞUL OLUYORSA...'

Zaman zaman kardeşi, oğlu, yeğeni, torunu, öğrencisi, menajeri, sahne arkadaşı olduğunu iddia eden kişilere cevap bile vermiyoruz. Bir kaç hatıra fotoğrafı çektiren, kendisini ziyaret eden herkes “manevi oğul” olacaksa, memleketin yarısı aynı iddiada bulunabilir. Ama babamızı zerre kadar tanıyan, birazcık saygısı, sevgisi olan hiç kimse, hayatı boyunca günlük siyasetten, onun küçük hesaplarından uzak durmuş bir insan olan babamızın adını bu şekilde kötüye kullanmaya kalkmaz. O yüzden gerek duyduğumuz bu açıklamamızdan sonra, babamızı gerçekten sevenlerin ve hiç bir siyasi partinin böyle bir istismara itibar etmeyeceğini umuyoruz”