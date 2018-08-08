Nesli tükenecek mesleklere acil yardım gerek

21 yıldır bu işi yapıyormuş. Abidin Bey, “Ben burada bir şeyler dokumuyorum, sanatımı yapıyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bize verdiği ‘Sanatçı Kimlik Kartım’ var. Bu yüzden bizim vergi muafiyetimiz var. Bu iş öyle görüldüğü gibi kolay değil. Yanımızda çalışacak çırak bulamıyoruz” diyor.

EV KADININA İŞ VERİYORUM

Abidin Dilek; “Bu dükkanın dışında bakanlık beni, ülkenin çeşitli yerlerindeki festivallere davet edip, sanatımı göstermemi sağlıyor. Bizim işimiz, nesli tükenecek mesleklerden biridir. Yetkililerin, bu sanatın ölmememesi için, acilen önlem alması gerek. Meslek okullarında çıraklık eğitimi açmalarını istiyoruz. Biz ürettiğimiz ürünlerin kenar işlemesi ve dantelleri için 40 kadar ev kadınına da istihdam sağlıyoruz” dedi.