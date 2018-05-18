Nesli tükenmek üzere olan Hint gölet balıkçıl kuşu bulundu

Nesli tükenmek üzere olan Hint gölet balıkçıl kuşu bulundu Antalya’da nesli tükenme tehlikesi altında olan Hint gölet balıkçıl kuşu yaralı olarak bulundu. Yetkililere teslim edilen kuşun tedavisi sonrası doğaya salınması planlanıyor