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Nesli tükenmek üzere olan Hint gölet balıkçıl kuşu bulundu

Antalya’da nesli tükenme tehlikesi altında olan Hint gölet balıkçıl kuşu yaralı olarak bulundu. Yetkililere teslim edilen kuşun tedavisi sonrası doğaya salınması planlanıyor

18 Mayıs 2018, Cuma 04:55 Son Güncelleme: 18 Mayıs 2018, Cuma 04:56
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, yaralı halde nesli tükenme tehlikesi altında olan Hint gölet balıkçıl kuşu bulundu.

YARALI HALDE BULUNDU

Oba Göl Mahallesi'nde kuşu gören İbrahim Halil Temel, durumu Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Hint gölet balıkçıl kuşu tedaviye alındı.   

İbrahim Halil Temel, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralı kuşun uçamadığını söyledi.   

TEKRAR DOĞAYA SALINACAK

Hayvanın nesli tükenme tehlikesi altındaki Hint gölet balıkçıl kuşu olduğunu öğrenince yetkililere haber verdiğini aktaran Temel, kuşun tedavisinin ardından tekrar uçacağına inandığını belirtti.

Kuşun tedavisi sonrası tekrar doğaya salınması planlanıyor.

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