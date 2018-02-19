Neslihan Atagül'den boşanma iddialarına videolu yanıt

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Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül neden kavga etti?

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Oyuncu çiftşiddetli bir tartışma yaşadığı iddia edilmişti. Neslihan Atagül, tartışmayı doğrulamış ancak abartıldığı gibi olmadığını söylemişti.Neslihan Atagül her ne kadar durumun abartıldığı gibi olmadığını belirtse de çiftinpaylaşım yapmaması boşanma iddialarını ortaya çıkardı. Ancak daha sonra Neslihan Atagül'ün yaptığı paylaşım iddialara son noktayı koydu.eşiyle videosunu Instagram hesabında, "Seviyor seviyor" notuyla paylaşarak herhangi bir tatsızlık olmadığı mesajını verdi.Geçen günlerdeeve geç geldiği bu sebeple de eşiile şiddetli bir tartışma yaşadığı haberleri gündeme gelmişti. AVM çıkışında görüntülenenise konuyla ilgili olarak "Tartışma yaşadığımız doğru ancak biraz abartılmış. İlişkimiz şuanda her zaman olduğu gibi yine çok iyi" demişti.