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Neslihan Atagül'den boşanma iddialarına videolu yanıt

Geçen günlerde Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun boşanacakları iddia edilmişti. Neslihan Atagül, sosyal medyada yaptığı "seviyor" paylaşımıyla boşanma iddialarına son noktayı koydu

19 Şubat 2018, Pazartesi 11:11
Neslihan Atagül'den boşanma iddialarına videolu yanıt
Oyuncu çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun şiddetli bir tartışma yaşadığı iddia edilmişti. Neslihan Atagül, tartışmayı doğrulamış ancak abartıldığı gibi olmadığını söylemişti.


ARADA TATSIZLIK KALMADI


Neslihan Atagül her ne kadar durumun abartıldığı gibi olmadığını belirtse de çiftin Sevgililer Günü'nde paylaşım yapmaması boşanma iddialarını ortaya çıkardı. Ancak daha sonra Neslihan Atagül'ün yaptığı paylaşım iddialara son noktayı koydu.

Neslihan Atagül, eşiyle videosunu Instagram hesabında, "Seviyor seviyor" notuyla paylaşarak herhangi bir tatsızlık olmadığı mesajını verdi.

İŞTE O VİDEO...



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NESLİHAN ATAGÜL VE KADİR DOĞULU NEDEN KAVGA ETMİŞTİ?

Geçen günlerde Kadir Doğulu'nun eve geç geldiği bu sebeple de eşi Neslihan Atagül ile şiddetli bir tartışma yaşadığı haberleri gündeme gelmişti. AVM çıkışında görüntülenen Neslihan Atagül ise konuyla ilgili olarak "Tartışma yaşadığımız doğru ancak biraz abartılmış. İlişkimiz şuanda her zaman olduğu gibi yine çok iyi" demişti.
 

Kadir Doğulu ise 13 Ağustos 2017 tarihli bu fotoğrafın altına &quot;Örgüde 1 numara&quot; notunu düşmüştü...

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