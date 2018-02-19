Neslihan Atagül'den boşanma iddialarına videolu yanıt

Oyuncu çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun
şiddetli bir tartışma yaşadığı iddia edilmişti. Neslihan Atagül, tartışmayı doğrulamış ancak abartıldığı gibi olmadığını söylemişti.
ARADA TATSIZLIK KALMADI
Neslihan Atagül her ne kadar durumun abartıldığı gibi olmadığını belirtse de çiftin Sevgililer Günü'nde
paylaşım yapmaması boşanma iddialarını ortaya çıkardı. Ancak daha sonra Neslihan Atagül'ün yaptığı paylaşım iddialara son noktayı koydu.
Neslihan Atagül,
eşiyle videosunu Instagram hesabında, "Seviyor seviyor" notuyla paylaşarak herhangi bir tatsızlık olmadığı mesajını verdi.
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Geçen günlerde Kadir Doğulu'nun
eve geç geldiği bu sebeple de eşi Neslihan Atagül
ile şiddetli bir tartışma yaşadığı haberleri gündeme gelmişti. AVM çıkışında görüntülenen Neslihan Atagül
ise konuyla ilgili olarak "Tartışma yaşadığımız doğru ancak biraz abartılmış. İlişkimiz şuanda her zaman olduğu gibi yine çok iyi" demişti.
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