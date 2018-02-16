Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ayrılıyorlar mı? Sebebi ne?

4 yıllık flörtün ardından Temmuz 2016'da nikâh masasına oturan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun
arasına kara kedi girdi.
Geçen günlerde Kadir Doğulu'nun
eve geç geldiği bu sebeple de eşi Neslihan Atagül
ile şiddetli bir tartışma yaşadığı haberleri gündeme gelmişti. AVM çıkışında görüntülenen Neslihan Atagül
ise konuyla ilgili olarak "Tartışma yaşadığımız doğru ancak biraz abartılmış. İlişkimiz şuanda her zaman olduğu gibi yine çok iyi" demişti.
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Buzları eritemeyen çiftin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edildi.
NESLİHAN ATAGÜL VE KADİR DOĞULU SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE PAYLAŞIM YAPMADI
Her fırsatta sosyal medya üzerinden birbirlerine olan aşklarını dile getiren ve özel günleri unutmayan iki ünlü ismin 14 Şubat'ta
da paylaşım yapmaması iddiaları güçlendirdi.
Bunun üzerine bazı sosyal medya kullanıcıları 'Yoksa ayrılıyor musunuz?' şeklinde yorumlar yaptı. Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu
ile son fotoğrafını 12 Eylül 2017'de paylaştı... Kadir Doğulu
ise 13 Ağustos 2017 tarihli bu fotoğrafın altına "Örgüde 1 numara" notunu düşmüştü...
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Elif Bayram