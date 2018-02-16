Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun evliliği sallantıda mı? Nedeni ne? İşte detaylar..." />

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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ayrılıyorlar mı? Sebebi ne?

2016 yılında nikâh masasına oturan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun evliliği sallantıda mı? Nedeni ne? İşte detaylar...

16 Şubat 2018, Cuma 12:18
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ayrılıyorlar mı? Sebebi ne?
4 yıllık flörtün ardından Temmuz 2016'da nikâh masasına oturan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun arasına kara kedi girdi.

Geçen günlerde Kadir Doğulu'nun eve geç geldiği bu sebeple de eşi Neslihan Atagül ile şiddetli bir tartışma yaşadığı haberleri gündeme gelmişti. AVM çıkışında görüntülenen Neslihan Atagül ise konuyla ilgili olarak "Tartışma yaşadığımız doğru ancak biraz abartılmış. İlişkimiz şuanda her zaman olduğu gibi yine çok iyi" demişti.

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Buzları eritemeyen çiftin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edildi.


NESLİHAN ATAGÜL VE KADİR DOĞULU SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE PAYLAŞIM YAPMADI


Her fırsatta sosyal medya üzerinden birbirlerine olan aşklarını dile getiren ve özel günleri unutmayan iki ünlü ismin 14 Şubat'ta da paylaşım yapmaması iddiaları güçlendirdi.

Bunun üzerine bazı sosyal medya kullanıcıları 'Yoksa ayrılıyor musunuz?' şeklinde yorumlar yaptı. Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu ile son fotoğrafını 12 Eylül 2017'de paylaştı... Kadir Doğulu ise 13 Ağustos 2017 tarihli bu fotoğrafın altına "Örgüde 1 numara" notunu düşmüştü... 

Kadir Doğulu ise 13 Ağustos 2017 tarihli bu fotoğrafın altına &quot;Örgüde 1 numara&quot; notunu düşmüştü...

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