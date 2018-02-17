Nesrin Cavadzade 'Men of the Year 2017' gecesine damga vurdu (Nesrin Cavadzade kimdir?)

DİREK DANSI OLAY YARATMIŞTI

NESRİN CAVADZADE KİMDİR?

SAMANYOLU VE AL YAZMALIM'DA ROL ALDI

ANTALYA'DA EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜNÜ ALDI

Nesrin Cavadzade'den cesur itiraf: Tatmin edilmesi zor bir insanım

Nesrin Cavadzade büyüledi

Nesrin Cavadzade: Bale hocam sırtımda cetvel kırdı

Senim Tanay

Başarılarıyla dikkat çeken erkekler ile yılın kadınının seçildiğigecesi şıklık yarışına sahne oldu. Kırmızı halıya transparan detaylı elbisesiyledamga vurdu.Katıldığı her törende giydiği birbirinden iddialı ve şık kıyafetleriyle dikkat çeken Nesrin Cavadzade,imzalı elbisesiyle yine rüzgar gibi esti.Nesrin Cavadzade‘Ucuz Heyecanlar’ adlı tiyatro oyununun tanıtım filminde direk (pole) dansı yaptığı kısmı sosyal medya hesabından paylaşmış, seksi dansına beğeni ve yorum yağmıştı.34 yaşındaki Nesrin Cavadzade (30 Temmuz 1982, Bakü), Azerbaycan asıllı Türk dizi ve sinema oyuncusu. Bakü'de doğdu ve Türkiye'ye 11 yaşında geldi.Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca Şahika Tekand Studio Oyuncuları'nda oyunculuk üzerine eğitim aldı.Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" dizisinde başrolü üstlenerek televizyon dünyasına adım attı ve projeden hemen sonra aynı zamanda dizinin de yönetmeni olan Cemal Şan'ın ünlü Aşk Üçlemesinin ikinci filmi olan "Dilber'in Sekiz Günü"nde başrolde yer aldı. Bu filmdeki rolüyle Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivalleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerina layık görüldü. Bu başarının ardından yine yönetmenliğini Cemal Şan'ın yaptığı "Acı" filminde rol aldı ve sergilediği performansla eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı.Sinema dışında "Samanyolu" ve "Al Yazmalım" gibi televizyon projelerinde de yer alan oyuncu, 2011 yılında Hasan Tolga Pulat'ın yönettiği "Güzel Günler Göreceğiz" filminde oynadı ve canlandırdığı Anna karakteriyle 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", 23. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ise "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi. 2012 yılında "Ağır Roman"ın televizyon uyarlaması olan "Ağır Roman Yeni Dünya" dizisindeki Kara Leyla rolüyle yer aldı. Dizi uzun soluklu olmasa da oyuncu, canlandırdığı karakterle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Daha çok sinema oyunculuğuyla anılmak istediğini vurgulayan ve kariyeri sinemadaki başarılarıyla öne çıkan oyuncu 2014 yılında da bu başarısını sürdürdü.Kutluğ Ataman'ın son filmi Kuzu , Erol Mintaş'ın ilk uzun metrajı Annemin Şarkısı ve Çanakkale Harbini anlatan Son Mektup 'ta yer alan oyuncu Kuzu ile 51. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.