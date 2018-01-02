Nesrin Cavadzade'nin sevenleri sokaklara döküldü



'ÖNCE ANKARA'DA BAŞLADI ŞİMDİ DE İSTANBUL VE İZMİR'E YAYILDI'

NESRİN CAVADZADE'DEN DİREK DANSI



NESRİN CAVADZADE KİMDİR?

Nesrin Cavadzade'den cesur itiraf: Tatmin edilmesi zor bir insanım

Nesrin Cavadzade dünyaya açıldı

Nesrin Cavadzade'den rekor kıran poz

Nesrin Cavadzade sokak ortasında dans ederse...

Elif Bayram

Oyuncuhayranları, sokağa döküldü. Nesrin Cavadzade'nin hayranları, oyuncunun fotoğraflarını, İstanbul, Ankara ve İzmir’de duvarlara ve elektrik direklerine yapıştırıyor.Cadde'nin haberine göre, sevgilerini bu şekilde dile getiren, “Sadece kalbimizde değilsin. Her yerde sen varsın” diyerek bu hareketi başlattığı öğrenildi. İspanya’da çekimi devam eden ‘Desentierro’ filmi için Valencia’ya giden Nesrin Cavadzade, fanlarının yaptığı bu jestin kendisini duygulandırdığını söyledi.Oyuncu, “İlk önce Ankara’yla başladı. Gözyaşlarımı tutamadım. Daha sonra İstanbul ve İzmir’e yayıldı. Sevenlerimin böyle bir şey yapması beni çok mutlu etti. Aramızda çok güzel bir bağ var” dedi.daha önce 'Tatmin edilmesi zor bir insanım' sözleriyle gündeme gelmişti.Öte yandanDirek (pole) dansı da uzun süre konuşulmuştu.Bakü'de doğdu ve Türkiye'ye 11 yaşında geldi. Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca Şahika Tekand Studio Oyuncuları'nda oyunculuk üzerine eğitim aldı.Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" dizisinde başrolü üstlenerek televizyon dünyasına adım attı ve projeden hemen sonra aynı zamanda dizinin de yönetmeni olanünlü Aşk Üçlemesinin ikinci filmi olan "Dilber'in Sekiz Günü"nde başrolde yer aldı. Bu filmdeki rolüyle Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivalleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerina layık görüldü. Bu başarının ardından yine yönetmenliğini Cemal Şan'ın yaptığı "Acı" filminde rol aldı ve sergilediği performansla eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı.Sinema dışındagibi televizyon projelerinde de yer alan oyuncu, 2011 yılında Hasan Tolga Pulat'ın yönettiği "Güzel Günler Göreceğiz" filminde oynadı ve canlandırdığı Anna karakteriyle 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", 23. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ise "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi.2012 yılında "Ağır Roman"ın televizyon uyarlaması olan "dizisindeki Kara Leyla rolüyle yer aldı. Dizi uzun soluklu olmasa da oyuncu, canlandırdığı karakterle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.Daha çok sinema oyunculuğuyla anılmak istediğini vurgulayan ve kariyeri sinemadaki başarılarıyla öne çıkan oyuncu 2014 yılında da bu başarısını sürdürdü. Kutluğ Ataman'ın son filmi Kuzu , Erol Mintaş'ın ilk uzun metrajıHarbini anlatanyer alan oyuncuile 51. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.