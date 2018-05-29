Nestle de işten çıkaranlar kervanına katılıyor
İsviçre merkezli gıda devi Nestle, 500 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
Nestle'nin 500 kişilik işten çıkarma planına konu personelinin tamamı İsviçre'deki genel merkezde bulunan bilgi teknolojileri (BT) departmanında çalışıyor.
500 personel İtalya, İspanya ve Portekiz bölgelerindeki işlerden sorumlu.
Üretim tesisleri ise işten çıkarma planından etkilenmeyecek.
Nestle, bu ayın başında Amerikan kahve zinciri Starbucks ile kahve ortaklığı için 7,15 milyar dolarlık bir anlaşma yapmıştı.