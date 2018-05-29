Nestle de işten çıkaranlar kervanına katılıyor

Nestle'nin 500 kişilik işten çıkarma planına konu personelinin tamamı İsviçre'deki genel merkezde bulunan bilgi teknolojileri (BT) departmanında çalışıyor.

500 personel İtalya, İspanya ve Portekiz bölgelerindeki işlerden sorumlu.

Üretim tesisleri ise işten çıkarma planından etkilenmeyecek.

Nestle, bu ayın başında Amerikan kahve zinciri Starbucks ile kahve ortaklığı için 7,15 milyar dolarlık bir anlaşma yapmıştı.