Netanyahu: İran, Akdeniz'de her ülke için tehdit

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın Akdeniz'deki her ülke için bir tehdit oluşturduğunu ileri sürdü ve bu saldırganlığı önlemenin herkesin yararına olacağını söyledi

Netanyahu: İran, Akdeniz'de her ülke için tehdit
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu; Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Güney Kıbrıs'ta katıldığı doğalgaz zirvesinin ardından İran ile ilgili açıklama yaptı. Netanyahu, Tahran rejiminin her gün açık biçimde İsrail'in yıkımı, dünya üzerinden silinmesi için çağrı yaptığını öne sürdü. "İran şimdi Suriye'de yok edilmemiz için bize karşı kullanılacak çok tehlikeli silahlar yerleştirmeyi planlıyor" diye konuşan Netanyahu, "Sanırım bu saldırganlığı önlemek herkesin yararınadır" dedi.

Netanyahu, şunları kaydetti: "İran gemi ve denizaltıları için Akdeniz'de askeri deniz üsleri kurmak istiyor. Bu hepimiz için açık bir tehdittir. Herkes İran'ın kötü niyetlerini biliyor, herkes İsrail'in meşru müdafaa haklarını kabul ediyor."
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ise İsrail Başbakanı'na desteğini ifade etti. Çipras, "İran'la nükleer silahlarla ilgili anlaşmanın olası iptalinin kimseye yarar sağlamayacağını" söyledi.

Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis de İsrail devletinin var olma hakkının baltalanması veya tehdit edilmesine yönelik herhangi bir çabanın akla sığmaz olduğunu ve hoş görülemeyeceğini ifade etti.

DHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İdlib'e hava saldırısı: 3 ölü

İdlib'e hava saldırısı: 3 ölü
Beyni yıllarca burnundan akmış!

Beyni yıllarca burnundan akmış!
Çin, Kore Yarımadası'ndaki gelişmelerden memnun

Çin, Kore Yarımadası'ndaki gelişmelerden memnun
Rusya'nın dış ticaret fazlası yüzde 26,6 arttı

Rusya'nın dış ticaret fazlası yüzde 26,6 arttı
İtalya'nın ekonomisi tehlikede

İtalya'nın ekonomisi tehlikede
Kuzey Kore Güney'den uçuş rotası açmak istiyor

Kuzey Kore Güney'den uçuş rotası açmak istiyor
Fas ve İspanya'dan DEAŞ'a karşı ortak operasyon

Fas ve İspanya'dan DEAŞ'a karşı ortak operasyon
Yunanistan'dan bir skandal karar daha! İltica talebi kabul edildi

Yunanistan'dan bir skandal karar daha! İltica talebi kabul edildi
Roma'nın merkezinde otobüs alev aldı

Roma'nın merkezinde otobüs alev aldı
Kobra yılanını süpürge sapıyla öldürdü

Kobra yılanını süpürge sapıyla öldürdü
Bosna Hersek'te genel seçim tarihi açıklandı

Bosna Hersek'te genel seçim tarihi açıklandı