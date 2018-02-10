Netanyahu: 'İran egemenliğimizi ihlal etti'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail savaş uçağının düşürülmesine ilişkin, İran'ın insansız hava aracını İsrail hava sahasına sokarak ülkesinin egemenliğini ihlal ettiğini belirterek Tel Aviv'in "bugünkü saldırıdan İran ve Suriyeli ev sahiplerini sorumlu tuttuğunu" söyledi

Netanyahu: 'İran egemenliğimizi ihlal etti'
İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail savaş uçağının Suriye tarafından düşürülmesi üzerine bugün düzenlediği basın toplantısında, "İsrail, kendisine yönelen her saldırıya ve egemenliğini zedeleyecek her girişime karşı kendini savunacaktır. İran, Suriye üzerinden İsrail sahasına insansız hava aracını sokarak bunu yapmaya çalıştı, egemenliğimizi ihlal etti. Bu bizim uyarılarımızın yüzde yüz doğru olduğunu ortaya koyuyor. İsrail, bugünkü saldırıdan İran ve onun Suriyeli ev sahiplerini sorumlu tutuyor." diye konuştu.

PUTIN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini paylaşan Netanyahu, Putin'in "İsrail'in kendini Suriye'den gelen saldırılara karşı koruma hakkı olduğunu ve iki ülke orduları arasında güvenlik koordinasyonunun süreceğini" söylediğini aktardı.

Netanyahu, ayrıca yakında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ancak İsrail'in yer almadığı bölgedeki beş ülkeyi ziyaret edecek ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile "bugün yaşananları ve bölgesel gelişmeleri" telefon görüşmesinde ele aldığını paylaştı.İsrail, bu sabah erken saatlerde hava sahasını ihlal ettiğini ileri sürdüğü İran'a ait askeri insansız hava aracını vurduğunu açıklamıştı.

İSRAİL 12 HEDEFİ VURDU

Suriye rejimi de hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait bir savaş uçağını düşürdüğünü ilan etmiş, İsrail de gelişmeyi doğrulamıştı. Savaş uçağındaki 2 pilotun İsrail'in kuzeyine düştüğü, birinin durumunun ağır olduğu İsrail makamlarınca bildirilmişti.

İsrail ordusu, aralarında Esad rejimine ait üç hava savunma sistemi ile İran'a ait dört askeri üssün de yer aldığı Suriye topraklarında 12 hedefi hava saldırısıyla vurduğunu açıklamıştı.

AA

Son Dakika...Suriye İsrail uçağını düşürdüSon Dakika...Suriye İsrail uçağını düşürdü


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Alman polisi baskında bir Türk’ü öldürdü

Alman polisi baskında bir Türk’ü öldürdü
Endonezya’da otobüs kazası: 25 ölü, 16 yaralı

Endonezya’da otobüs kazası: 25 ölü, 16 yaralı
Hangi ülkede kaç nükleer silah var?

Hangi ülkede kaç nükleer silah var?
Güney Kore karıştı: Kuzey Kore karşıtları polisle çatıştı

Güney Kore karıştı: Kuzey Kore karşıtları polisle çatıştı
Irak'ta DEAŞ'ın sözde Enbar sorumlusu yakalandı

Irak'ta DEAŞ'ın sözde Enbar sorumlusu yakalandı
İdlib'de bombalı saldırı: 7 ölü

İdlib'de bombalı saldırı: 7 ölü
Moda polisine böyle yakalandılar!

Moda polisine böyle yakalandılar!

Afganistan'da stadyumda patlama: 3 ölü

Afganistan'da stadyumda patlama: 3 ölü
'O Ses Fransa'da başörtüsü skandalı... Sosyal medyada linç edilince ayrıldı

'O Ses Fransa'da başörtüsü skandalı... Sosyal medyada linç edilince ayrıldı
Rus askerleri hedef vurmak için yarıştı

Rus askerleri hedef vurmak için yarıştı
Down sendromlu Lucas marka yüzü oldu

Down sendromlu Lucas marka yüzü oldu