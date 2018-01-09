Netanyahu'nun oğlunun skandalları bitmiyor

Netanyahu yolsuzluk soruşturmasına 7 kez ifade verdi

Nazlı Erdol

'nun oğlu'in,de gittiği birnde beraberindeki arkadaşına hesap ödetmek için babasınınkonusunda arkadaşının babasına yaptığı "kıyaktan" bahsettiği bir ses kaydı yayınlandı.İsrail medyası'nun ismi sık sık skandallarla gündeme gelen oğlu Yair'e ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı yayınladı.İsrail'in en büyük televizyon kanallarından Hadashot'ta yayınlanan veile doğalgaz zengini iş adamı'un oğlu'a ait olduğu belirtilen ses kaydında, ikilinin hesabı kimin ödeyeceği konusunda tartıştığı duyuluyor.Buna göre'nun oğlu Yair arkadaşına hitaben, "Kardeş sen benim için harcamalısın. Babam senin baban için harika bir anlaşma yaptı, (İsrail parlamentosu) Knesset'te bunun için mücadele etti. Kardeş, babam senin için 20 milyar dolarlık anlaşma ayarladı ve sen benim için 400 şekel (436 Türk lirası) ateşleyemiyor musun?" diyor.basının Netanyahu'nun avukatının söz konusunu ses kaydının yayınlanmasını önlemeye çalıştığını yazdı. Ayrıca Yair'in striptiz kulübüne devletin verdiği araç ve korumalar eşliğinde gittiği kaydedildi.daha önce desoluna yönelikdan yaptığı nefret içerikli paylaşımlar nedeniyle birçok kez eleştiri konusu olmuştu., hakkındakisoruşturması kapsamında polise yedi kez ifade vermişti. Netanyahu'nun eşi'nun da yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadesi alınmıştı.Netanyahu hakkında devam eden soruşturma, "iş adamlarından para aldığı, bir medya patronuyla kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı" iddialarını içeriyor.İddiaları reddeden Netanyahu, ülkedeki bazı medya kuruluşlarını "liderliğini yaptığıhükümetini düşürmeye çalışmakla" suçluyor.'nun, yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmek zorunda kalabileceği belirtiliyor.