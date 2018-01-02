Netanyahu, Ruhani'nin iddialarını reddetti



"KAHRAMANLAR"

İdil Janet Demiray

İsrail Başbakanlığından basına dağıtılan ve Netanyahu’nun İran halkına hitaben konuşmasında, "Bugün İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin, İsrail’in, İran’daki gösterilerin arkasında olduğu yönündeki açıklamalarını duydum. Bu sadece bir yalan değil aynı zamanda gülünç de." ifadesini kullandı.Avrupalı devletlerin İran’da yaşanan olaylar karşısında sessiz kaldığını öne süren Netanyahu, ülkesinin sessiz kalmayacağını vurgulayarak, "İran rejimi düştüğünde İranlılar ile İsrailliler samimi dostlar olacaklardır. İran halkının özgürlük yolundaki bu mücadelesinde başarılı olmasını temenni ediyorum." dedi.İranlı protestocuları "kahramanlar" olarak niteleyen Netanyahu, İran yönetimini İsrail’e karşı "kin ve nefret" yaymak için milyarlarca dolar harcayan "vahşi bir rejim" olmakla suçladı.İran’ın Meşhed kentinde perşembe günü hiçbir siyasi partinin çağrısı olmadan toplanan grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteri düzenlemeye başlamıştı. Gösteriler, rejim muhalifi protestolara dönüşerek çok sayıda kente yayılmıştı.