Netanyahu 'sert cevap vereceğiz' dedi uçaklar bombaladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze sınırında 4 askerin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamaya sert bir şekilde cevap vereceklerini açıklamasından bir süre sonra İsrail uçakları Gazze'de Kassam Tugayları'na ait bir mevziyi bombaladı

Netanyahu 'sert cevap vereceğiz' dedi uçaklar bombaladı
İsrail ordusundan daha önce yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyinde İsrail'e ait askeri aracın geçişi sırasında bombanın infilak etmesi sonucu 4 askerin yaralandığı bildirilmişti.

Bugün İsrail basınına yansıyan haberlerde ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, patlamaya sert bir şekilde cevap vereceklerini söylediği yazılmıştı.  

Gece saatlerinde ise İsrail savaş uçaklarının, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir mevziyi bombaladığı bildirildi.


ÖLEN YA DA YARALANAN YOK


Filistinli emniyet kaynakları İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki Zeytun Mahallesi'nde Kassam Tugayları'na ait bir mevziye saldırı düzenlediğini duyurdu.  Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. 

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da "İsrail ordusu Gazze'de 6 terör hedefini vurdu. Bunlar arasında Zeytun Mahallesi'nden İsrail'e doğru inşa edilen bir tünel, Han Yunus'ta bir silah üretim fabrikası ve askeri bir üs bulunuyor. İsrail'e saldırılarından dolayı Hamas'ı sorumlu tutuyoruz." ifadeleri kullanıldı. 

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

CIA eski direktörü itiraf etti! 'Ülkelerin seçimlerine karıştık'

CIA eski direktörü itiraf etti! 'Ülkelerin seçimlerine karıştık'
Çirkin ve farklı insanlar kabul ediliyor: İşte Çirkin Model Ajansı

Çirkin ve farklı insanlar kabul ediliyor: İşte Çirkin Model Ajansı
İran ABD'ye meydan okudu

İran ABD'ye meydan okudu
Londra Moda Haftası'na damga vuran kıyafetler

Londra Moda Haftası'na damga vuran kıyafetler
Meksika'da helikopter düştü: 13 ölü, 15 yaralı

Meksika'da helikopter düştü: 13 ölü, 15 yaralı
Rusya'dan ABD ve AB ile ortaklık açıklaması

Rusya'dan ABD ve AB ile ortaklık açıklaması
Mezarın içinden gelen sesler korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Mezarın içinden gelen sesler korkunç gerçeği ortaya çıkardı
Pakistan'da 6 yaşında çocuğa tecavüz edip öldüren suçluya idam cezası

Pakistan'da 6 yaşında çocuğa tecavüz edip öldüren suçluya idam cezası
Nijerya'da intihar saldırısı

Nijerya'da intihar saldırısı
ABD'den Hizbullah operasyonu

ABD'den Hizbullah operasyonu
Bu adada her şey serbest! Sadece yetişkinlerin girebildiği ada

Bu adada her şey serbest! Sadece yetişkinlerin girebildiği ada