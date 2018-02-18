Netanyahu toplantıya böyle geldi!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın İsrail'in kararlılığını test etmemesi gerektiğini söyledi. Netanyahu'nun İran’a ait olduğunu belirttiği insansız hava aracından geriye kalan bir parçayı elinde sallaması dikkat çekti

Netanyahu toplantıya böyle geldi!
Netanyahu, Münih'te düzenlenen 54. Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada İran'a yüklendi.

Konferansa ilk defa katılan Netanyahu, İsrail’in İran'a ait düşürdüğü insansız hava aracının bir parçasını göstererek, İran’a “İsrail’in kararlılığını test etmeyin.” dedi.

İran'ın Yahudi devletini yok etmeyi hedeflediğini, terörizme destek vererek hâkimiyetini artırmak istediğini savunan Netanyahu, İran'ın "bugün dünya için en büyük tehdit olduğu" ifadesini kullandı.

Netanyahu, İsrail'in kırmızı çizgileri bulunduğunu, bunların sınanmaması gerektiğini belirterek, İsrail'e zarar vermesi durumunda İran'a müdahale edeceklerini kaydetti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i "güzel yalan konuşan biri" olarak tanımlayan Netanyahu, Suriye'de Esad rejiminin, İran ordusunun ülkeye girişine izin vermesi durumunda kendi pozisyonlarını değiştireceklerini bildirdi.

AA

 


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