Netanyahu toplantıya böyle geldi!

Nazlı Erdol

'te düzenlenen'nda yaptığı konuşmada'a yüklendi.Konferansa ilk defa katılan Netanyahu, İsrail’in İran'a ait düşürdüğü insansız hava aracının bir parçasını göstererek, İran’a “İsrail’in kararlılığını test etmeyin.” dedi.'ın Yahudi devletini yok etmeyi hedeflediğini, terörizme destek vererek hâkimiyetini artırmak istediğini savunan Netanyahu, İran'ın "bugün dünya için en büyük tehdit olduğu" ifadesini kullandı., İsrail'in kırmızı çizgileri bulunduğunu, bunların sınanmaması gerektiğini belirterek, İsrail'e zarar vermesi durumunda İran'a müdahale edeceklerini kaydetti.İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i "güzel yalan konuşan biri" olarak tanımlayan Netanyahu, Suriye'de Esad rejiminin, İran ordusunun ülkeye girişine izin vermesi durumunda kendi pozisyonlarını değiştireceklerini bildirdi.