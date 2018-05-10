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Netaş'ın Çinli ortağının faaliyetleri durdu

ZTE, ABD yasağı nedeniyle esas faaliyetlerinin durduğunu açıkladı

Netaş'ın Çinli ortağının faaliyetleri durdu
Netaş'ın yüzde 48 hissedarı Çinli mobil telefon üreticisi ZTE Corp'un tüm esas faaliyetleri ABD'nin yaptırımları nedeniyle durdu.
 
BusinessHT'nin aktardığına göre; ana operasyonlarının ABD hükümetinin uyguladığı yasak nedeniyle durduğunu ilan eden ZTE, yasağı değiştirmeye veya tersine çevirmeye çalıştığı da belirtti.
 
ZTE'ye yasa dışı yollarla mal ihraç ederek ABD'nin ihracat kısıtlamalarını ihlal ettiği iddiasıyla ABD'li firmalara bileşen ve teknoloji ile tedarik etmesi kısıtlaması getirilmişti.
 
ZTE, faaliyet yasağının durdurulması için ABD Ticaret Bakanlığı'na başvurmuştu.
 
Şirket, geçen yıl Mart ayında ABD'de üretilen ürünleri yasa dışı yollarla İran'a göndererek ABD'nin ihracat yasaklarını ihlal ettiğini kabul etmişti ve bunun sonucu 900 milyon dolar ceza ödeyerek ihlale devam ederse yedi yıl boyunca ABD'de üretilen ürünlerini kullanma hakkından feragat etmeyi kabul etmişti.
 


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