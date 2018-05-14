Netaş'ın yüzde 48 hissedarı Çinli mobil telefon üreticisi ZTE Corp'un tüm esas faaliyetleri ABD'nin yaptırımları nedeniyle dururken ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi.

Trump, ZTE'nin işlerine hızla dönüş yapabilmesi için bir yol bulmaya çalıştığını belirtti.

BusinessHT'nin haberine göre ABD Başkanı, Twitter'dan yaptığı açıklamada 'Çin'de çok kişinin işsiz kaldığına değinerek Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le birlikte ZTE'deki ekonomik krizi çözmek için çalıştığını kaydetti. Trump, Ticaret Bakanlığı'na "bu işi halledin" şeklinde talimat verdiğini de söyledi.

ZTE'ye yasadışı yollarla mal ihraç ederek ABD'nin ihracat kısıtlamalarını ihlal ettiği iddiasıyla ABD'li firmalara bileşen ve teknoloji ile tedarik etmesi kısıtlaması getirilmişti.

ZTE, faaliyet yasağının durdurulması için ABD Ticaret Bakanlığı'na başvurmuştu.

Şirket, geçen yıl Mart ayında ABD'de üretilen ürünleri yasadışı yollarla İran'a göndererek ABD'nin ihracat yasaklarını ihlal ettiğini kabul etmişti ve bunun sonucu 900 milyon dolar ceza ödeyerek ihlale devam ederse yedi yıl boyunca ABD'de üretilen ürünlerini kullanma hakkından feragat etmeyi kabul etmişti.



