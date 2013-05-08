Netd.com internetten canlı yayına başladı

Doğan TV Holding’in internet üzerinden hizmet veren premium video içerik platformu www.netd.com, canlı masa sohbet programı “Yan Masa” yı lanse etti. Cihangir “Rose Marine” cafeden yapılan yayın, Tonguç Oksal, Metin Keçeci, Seda Güven ve Emre Canpolat’ın ev sahipliği ile Salı-Perşembe-Pazar akşamları saat 20:00-22:00 arası yalnızca netd.com’dan izlenebiliyor.

Belli bir program formatına sıkıştırılmayan yayın süresince, masaya ünlü süpriz konukların yanı sıra, izleyiciler de uğrayabiliyor. Interaktivitenin ön planda olduğu yayında, izleyiciler sosyal medya aracılığı ile sohbete dahil olabiliyor, sorular yöneltebiliyor.

Gerek mekanı, gerek içeriği gerekse yayın şekli ile sıradan program formatlarından sıyrılan “Yan Masa” da canlı yayın, haftada 3 gün 2 saatlik sohbetlerin dışında 7/24 devam ediyor. İzleyiciler cafeye gittiklerinde, “Yan Masa” ya uğrayarak kendilerini gösterebiliyor, masaya notlar, sorular bırakabiliyor.

“Yan Masa” ile internet yayıncılığına yeni bir soluk getiren Netd, farklı formatlar ve içerikler üretmeye ve bunları münhasıran www.netd.com da yayınlamaya devam edecek.

www.netd.com/yanmasa

https://twitter.com/netdcom

https://twitter.com/yanmasaTV