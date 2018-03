Netflix çocukları koruma altına alıyor

NETFLIX'TEN ÇOCUKLARA YÖNELİK YENİ UYGULAMALAR

Can Hakman

’in günümüzde milyonlarca kullanıcısı bulunuyor. Kullanıcılarının ihtiyaçlarına cevap vermek isteyen platform ise içeriklerini arttırarak her türden isteklere cevap vermek üzere arttırarak yayınlıyor. Fakat bu artan yayınlar her ne kadar kullanıcıların eğlenceli vakit geçirmesine olanak sağlasa da durum itibari ile bazı sorunların doğmasına neden oluyor. Bu sorunların başında iseların bazı ulaşmaması gereken içeriklere engel olunamaması geliyor.Bu durum adına rahatsızlıklarını dile getiren ebeveynlere kulak veren Netflix, küçük yaştaki kullanıcılarını şiddet ve cinsellik içeren yayınlara erişmesini engellemek için şifreli koruma özelliğini devreye sokuyor. Söz konusu içeriklere çocukların erişememesi için ebeveyn kontrolünde şifreli koruma getiren platform, içerikleri kilit altında tutarak platformu çocukların rahatça kullanabileceği bir yer haline dönüştürüyor.Ayrıca buna ek olarak popüler dizi ve film izleme platformu Netflix, yeni dönemde çocuklara uygun içeriklerin sayısını da arttırmayı hedefliyor.Bildiğiniz gibi Netflix ve diğer benzeri şirketler, son zamanlarda ebeveynlere bu tarz yetkiler vermeye başladı. Kısa süre önce Apple’da daha fazla ebeveyn denetimi getirmeye başlamıştı. YouTube’da çıkan olayların ardından devasa video platformuda daha dikkatli davranmaya başladı. Sosyal medya devi Facebook cephesinde Messenger Kids uygulaması çocuklara güvenli bir ortam oluşturmak adına çalışmalarını sunmuştu.İnternet kullanımının yaş ortalamasının her geçen gün biraz daha düştüğü günümüzde, bu tür önlemler ebeveynlerin de rahat bir nefes almalarına olanak sağladı.