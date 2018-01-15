Netflix'in Black Mirror tanıtımında Esra Erol oynadı

Geçtiğimiz günlerde 4. sezonu yayınlanan Black Mirror
'ın Türkiye
reklamında evlilik programı
sunucusu Esra Erol
oynadı.
Videoda bir çift, evlilik programlarındaki gibi ilişki yaşayıp, yaşayamayacaklarına dair konuşuyor. Tartışmalar üzerine Esra Erol
araya giriyor ve ikiliyle ilgili yorumlar yapıyor. Yorumların ardından programdaki konuklar akıllı telefonların üzerinden oylama yapıyor. Son kararı ise Şirin Ana
veriyor.
Esra Erol'lu videonun, dizinin 4. sezonunun 4. bölümü olan "Hang the DJ
"e gönderme yaptığı düşünülse de, video sosyal medya
kullanıcıları tarafından beğenilmedi ve eleştiri yağmuruna tutuldu.
Netflix
, daha önce de Stranger Things
için Sadettin Teksoy
'u tanıtımında oynatmıştı. Bu tanıtım çoğunlukla beğenilmişti. Netflix ayrıca, ‘Stranger Things’in yeni sezonunu Barış Manço
’nun ‘Dönence
’siyle tanıtmıştı.
Netflix, ‘Stranger Things’in yeni sezonunu Barış Manço’nun ‘Dönence’siyle tanıttı
Black Mirror 4. sezondan ilk görüntüler
Netflix Türkiye
'nin başrolünde Will Smith
'in oynadığı Bright
filmi için çektiği tanıtım filmi de büyük ilgi ve beğeniyle karşılanmıştı.
Nazlı Erdol