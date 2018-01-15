Netflix'in Black Mirror tanıtımında Esra Erol oynadı

Netflix, ‘Stranger Things’in yeni sezonunu Barış Manço’nun ‘Dönence’siyle tanıttı

Black Mirror 4. sezondan ilk görüntüler

Nazlı Erdol

Geçtiğimiz günlerde 4. sezonu yayınlanan'ınreklamındasunucusuoynadı.Videoda bir çift, evlilik programlarındaki gibi ilişki yaşayıp, yaşayamayacaklarına dair konuşuyor. Tartışmalar üzerinearaya giriyor ve ikiliyle ilgili yorumlar yapıyor. Yorumların ardından programdaki konuklar akıllı telefonların üzerinden oylama yapıyor. Son kararı iseveriyor.Esra Erol'lu videonun, dizinin 4. sezonunun 4. bölümü olan ""e gönderme yaptığı düşünülse de, videokullanıcıları tarafından beğenilmedi ve eleştiri yağmuruna tutuldu., daha önce deiçin'u tanıtımında oynatmıştı. Bu tanıtım çoğunlukla beğenilmişti. Netflix ayrıca, ‘Stranger Things’in yeni sezonunu’nun ‘’siyle tanıtmıştı.'nin başrolünde'in oynadığıfilmi için çektiği tanıtım filmi de büyük ilgi ve beğeniyle karşılanmıştı.