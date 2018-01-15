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Netflix'in Black Mirror tanıtımında Esra Erol oynadı

Netflix, sevilen dizi Black Mirror ile ilgili Esra Erol'lu bir video paylaştı 

15 Ocak 2018, Pazartesi 13:42
Netflix'in Black Mirror tanıtımında Esra Erol oynadı
Geçtiğimiz günlerde 4. sezonu yayınlanan Black Mirror'ın Türkiye reklamında evlilik programı sunucusu Esra Erol oynadı.

Videoda bir çift, evlilik programlarındaki gibi ilişki yaşayıp, yaşayamayacaklarına dair konuşuyor. Tartışmalar üzerine Esra Erol araya giriyor ve ikiliyle ilgili yorumlar yapıyor. Yorumların ardından programdaki konuklar akıllı telefonların üzerinden oylama yapıyor. Son kararı ise Şirin Ana veriyor.



Esra Erol'lu videonun, dizinin 4. sezonunun 4. bölümü olan "Hang the DJ"e gönderme yaptığı düşünülse de, video sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilmedi ve eleştiri yağmuruna tutuldu.

Netflix, daha önce de Stranger Things için Sadettin Teksoy'u tanıtımında oynatmıştı. Bu tanıtım çoğunlukla beğenilmişti. Netflix ayrıca, ‘Stranger Things’in yeni sezonunu Barış Manço’nun ‘Dönence’siyle tanıtmıştı.

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Black Mirror 4. sezondan ilk görüntülerBlack Mirror 4. sezondan ilk görüntüler

Netflix Türkiye'nin başrolünde Will Smith'in oynadığı Bright filmi için çektiği tanıtım filmi de büyük ilgi ve beğeniyle karşılanmıştı.


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