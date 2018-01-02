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NEÜ'lü gençler ilkokullu kardeşleri için kütüphane kurdu

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Tarihi Bilinçlenme Topluluğu üyeleri, bağışlarla Karatay Ovakavağı İlkokulu'na kütüphane kurdu

02 Ocak 2018, Salı 09:50
NEÜ'lü gençler ilkokullu kardeşleri için kütüphane kurdu
Açılışta konuşan Karatay Kaymakamı Selim Parlar, böyle kapsamlı etkinliklerin hem bağışta bulunanlar için hem de minik öğrenciler için çok önemli olduğunu söyledi.

'BİZİM GAYEMİZ İYİ BİR NESİL YETİŞTİRMEK'

Ovakavağı İlkokulu Müdürü Halil Yavuz Ezginci de öğrenciler için farklı projeler yaptıklarını söyleyerek, "Ekip çok önemli. 3 tane 1 alt alta gelse 3 olur ama 3 tane 1 yan yana gelse 111 olur. Bizim gayemiz iyi bir nesil yetiştirmek. 15 Temmuz’dan sonra gördük ki toplumun zihinlerini farklı yerlere satmayan gençlere ihtiyacı var. Bu anlamda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bize kütüphane konusunda önayak olan kardeşlerime teşekkür ediyorum. Çocuklarımız bu kütüphaneden çokça faydalanacaklar" dedi.




 
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